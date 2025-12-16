Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät tuomitsevat perussuomalaisten kansanedustajien rasistiset eleet, mutta tässä vaiheessa niistä ei seuraa mitään. Mahdollisista toimenpiteistä päättäminen jätettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmän omalle vastuulle.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän työvaliokunta kokoontuu keskiviikkona ja ryhmäkokous on torstaina.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi kokouksen jälkeen, että hallituskumppaneiden viesti otetaan vakavasti ja asiaa käsitellään eduskuntaryhmässä.
Mäkelän mukaan silmiä väännelleellä Juho Eerolalla on edelleen hänen täysi tukensa.
Itä-Aasiassa Eerolan ja kansanedustaja Kaisa Garedewin rasistisista eleistä on jo noussut kohua. Mäkelä spekuloi tiistaina sillä, että tässä voi olla kysymys kiinalaisten hybridivaikuttamisesta.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoi, että muut hallitusryhmät eivät ota kantaa siihen, miten perussuomalaisten tulisi nyt toimia.