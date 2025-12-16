Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii toimia nuorten työntekijöiden kaltoinkohtelun kitkemiseksi. Ilta-Sanomien tänään julkaisemassa uutisessa viisi Normal-kauppaketjun nuorta työntekijää kertoivat toistuvista epäkohdista mm. työturvallisuuteen, työaikoihin ja sairauspoissaoloihin liittyen.

– Työnantajavelvoitteiden laiminlyönti ja epäasiallinen toiminta on valitettavan yleistä paitsi ulkomaisten työntekijöiden, myös nuorten työntekijöiden kohdalla, sillä nuorten työmarkkina-asema on usein heikko. Valitettavasti oikeistohallituksen politiikka ainoastaan pahentaa tilannetta, Koskela sanoo.

Haastateltujen nuorten mukaan esimerkiksi varoituksia on annettu ilman asianmukaista syytä ja työntekijöitä yritetty savustaa ulos, kun epäkohtiin on yritetty puuttua. Myös sairaus­poissaoloja on vähätelty, ja työntekijöitä on pyydetty tulemaan töihin jopa kuumeessa.

– Väärinkäytöksien kitkemiseksi työsuojeluvalvontaa on vahvistettava sekä resurssien että sanktioiden osalta. Tärkeää olisi myös edistää etenkin nuorten työntekijöiden järjestäytymistä ammattiliittoihin. Nykyinen hallitus pyrkii sen sijaan aktiivisesti heikentämään liittoja ja järjestäytymisastetta.

Koskela varoittaa, että myös irtisanomissuojan heikentäminen ja perusteettomien määräaikaisten mahdollistaminen vaikeuttavat entisestään epäkohtien puuttumiseen työpaikoilla.

– Jo nykyään epäkohtiin puuttuminen saattaa johtaa irtisanomiseen tekaistulla perusteella. Kun oikeistohallituksen säätämä potkulaki astuu ensi vuonna voimaan, mielivaltaisten irtisanomisten määrä tulee edelleen yleistymään.