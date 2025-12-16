ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina vielä kerran sosiaaliturvaan ensi vuonna tehtävistä leikkauksista, kun budjetin päätöskeskustelussa oli sosiaali- ja terveysministeriön pääluokka.

Vasemmistoliittolaiset peräsivät ministereiltä arviota leikkausten kokonaisvaikutuksista ja vertasivat niitä hyvätuloisille tulossa oleviin veronkevennyksiin.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kuvasi hallituksen toimien ja päätösten olleen tänä syksynä aivan järkyttäviä erityisesti sote-sektorilla.

– Toimeentulotuen leikkaaminen on niin hirveä asia, että se ansaitsee tulla huomioiduksi myös tässä keskustelussa.

Pekonen osoitti sanansa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle:

– Te puhutte Suomen vaikeasta tilanteesta, välttämättömistä uudistuksista. Mutta ne tarkoittavat yksinomaan isoja leikkauksia. Tällä hallituksella on ollut varaa antaa rikkaille, suuryrityksille ja hyvätuloisille.

– Menkääpä katsomaan Omaveroon, kuinka paljon teidän verotuksenne on ensi vuonna putoamassa. Minä en olisi tarvinnut näitä veronkevennyksiä, mutta nämä ihmiset, jotka ovat toimeentulotuella, heille olisi ollut käyttöä jokaiselle eurolle, mutta heiltä te viette leivänkin suusta.

Pia Lohikoski sanoi ihmisoikeussopimusten valvontaelimen linjanneen, että lasten edun ja lastenoikeuksien näkökulmasta tulisi välttää etenkin lapsiköyhyyttä lisääviä toimia, ja myös toimia, jotka vaikuttavat heikentävästi myös lasten huolenpidosta vastaavien asemaan.

– Millainen on kaikkien leikkausten yhteisvaikutus työttömän yksinhuoltajaperheen kuukausibudjettiin? hän kysyi.

Kukaan ei valitse olla köyhä



– Toimeentulotuen leikkaus on yksi julmimmista ja eniten köyhyyttä lisäävistä päätöksistä, joita oikeistohallitus on tähän asti toteuttanut, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela.

– Tähän kritiikkiin on turha vastata, että leikkaus kannustaisi työntekoon, koska te leikkaatte pois jopa sen 150 euron suojaosan, joka on mahdollistanut, että voi tehdä edes vähän töitä toimeentulotuen päälle.

– Minä sanon nyt suoraan, että tämä esitys on todella julma, ja hallitus ei ymmärrä köyhien ihmisten arkea eikä köyhyyttä kokemuksena. Ei sitä, että silloin kun ihmisellä on merkittävää niukkuutta, niin toimeliaisuus vähenee, koska kaikki energia menee siihen, että ihminen yrittää pärjätä.

– Kukaan ei valitse olla köyhä, mutta hallitus on valinnut lisätä köyhyyttä, ja tämä on minusta hyvä ymmärtää, Koskela sanoi.