Tilastokeskus julkaisee tuloerotilastonsa perinteisesti noin viikko ennen joulua. Ajankohta on juuri sopiva. Tilastosta nähdään, missä on menty edellisenä vuonna, ja eduskuntaa seuraamalla voidaan päätellä, mikä on tulevan kehityksen suunta.

Tiistaina julkaistut tiedot tuloerojen kehityksestä kertovat, että viime vuonna kaikkein pienituloisimmilta otettiin ja kaikkein suurituloisimmille annettiin. Jos tilasto erottelisi suurituloisimman kymmenyksen lisäksi suurituloisimman prosentin, ero olisi vielä paljon rujompi.

Kymmenyksittäin tarkasteltuna väestön pienituloisimman kymmenesosan reaalitulojen keskiarvo aleni reaalisesti 0,6 prosenttia ja suurituloisimman kymmenesosan kasvoi 3,5 prosenttia vuonna 2024.

Pienituloisten lukumäärä kasvoi 45 500 henkilöllä vuotta aiemmasta. Köyhyys lisääntyi lukumääräisesti, mutta se myös syveni, koska köyhät olivat entistäkin köyhempiä, selviää tilastosta.

Euroina ilmaistuna kuva tuloeroista on selkeämpi. Viime vuonna pienituloisimman kymmenyksen tulon keskiarvo oli noin 12 280 euroa henkeä kohti vuodessa eli tuhat euroa kuukaudessa. Suurituloisimman kymmenyksen keskiarvo oli 81 600 euroa vuodessa eli 6 800 euroa kuukaudessa.

Tuloerot ovat pysyneet 2000-luvulla melko paikoillaan, vaikka viime vuonna niihin tulikin hyppäys. Kasvu nykytasolle tapahtui 1990-luvun jälkipuoliskolla.

Vuodesta 1995 vuoteen 2024 pienituloisimpien tulot ovat nousseet 19,4 prosenttia, suurituloisimpien 85 prosenttia.

Leikkauksilla tehdään lisää köyhiä



Viime vuonna pienituloisimpiin osui jo monta leikkausta. Useiden Kelan etuuksien indeksikorotukset jäädytettiin. Muun muassa työttömyyskorvausten lapsikorotukset poistuivat ja asumistukea leikattiin.

Toisaalta edellisvuoden korkean inflaation seurauksena työeläkeindeksi nousi 5,7 prosenttia, joten muun muassa toimeentulotukeen, vammaisetuuksiin, sotilasavustukseen ja elatustukeen tehtiin 5,9 prosentin indeksikorotus vuonna 2024.

Nyt indeksikorotukset on jäädytetty useiksi vuosiksi tästä eteenpäin ja toimeentulotukeen tulee uusi leikkaus. Suurituloisten verotusta kevennetään ensi vuonna isolla kauhalla.

Jo nyt tiedetään varmuudella, että tulevien vuosien joulukuisissa tuloerojen julkistamisissa saadaan sama tulos kuin nyt: köyhyys lisääntyi, suurituloisimpien tulot kasvoivat. Ero on siinä, että pienituloiset köyhtyvät vielä enemmän ja samoin rikkaat rikastuvat enemmän.

Ja tämä tilasto siis jättää huomiotta ne kaikkein rikkaimmat, sen rikkaimman prosentin.

Julkisuuden huomion vie perussuomalaisten uusin rasismikohu, mutta sen varjossa tästä kehityksestä tehdään viimeiset päätökset tällä viikolla.