Hallitus poisti työttömyysturvasta ja asumistuesta suojaosan viime vuoden keväällä. Kela julkaisi keskiviikkona tietoja uudistuksen vaikutuksista: työttömien työttömyysturvan aikaiset ansiotulot ovat painottuneet aiempaa pienempiin summiin, ja osa-aikaisen työskentelyn lopettaminen työttömyysturvan aikana lisääntyi hieman.

Muutos näkyy erityisesti Kelan maksaman perusturvan saajilla.

Aiemmin suojaosa mahdollisti 300 euron ansiotulot ilman, että etuus pieneni. Nyt etuudet alkavat pienentyä heti ensimmäisestä ansiotuloeurosta, ja 300 euron ansiotuloilla bruttotulot kasvavat enää 150 euroa.

Suojaosan poistamisen jälkeen touko–joulukuussa 2024 Kelan työttömyysetuuksia saaneiden työtuloissa korostuivat huomattavasti aiempaa enemmän pienet, alle 300 euron tulot. Noin 300 euroa oli edelleen yleisin ansiotulojen määrä perusturvan saajilla.

Ansioturvan saajilla vastaavaa muutosta ei ole nähtävissä. Heidän tulonsa painottuivat edelleen noin 1 500 euron tasolle, mikä oli sama kuin ennen suojaosan poistoa.

– Pienten työtulojen yleistyminen saattaa kertoa siitä, että perusturvan saajat ovat valinneet työskennellä vähemmän. Toisaalta voi myös olla, että tarjolla on ollut vähemmän tai heikommin palkattuja työtilaisuuksia, sanoo Kelan erikoistutkija Laura Peutere.

Noin tuhat aiempaa enemmän lopetti työt



Perusturvaa ja työtuloja edellisellä vuosineljänneksellä saaneista noin 13–16 prosenttia lopetti työskentelyn seuraavalla vuosineljänneksellä vuosina 2022–2023. Vuoden 2024 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä osuus nousi 17 prosenttiin. Kasvu vastaa vuosineljännestasolla noin 800–1 000 työskentelyn lopettavaa henkilöä enemmän kuin aiemmin.

Osa-aikaisen työskentelyn lopettaneilla oli keskimäärin matalammat ansiotulot kuin työskentelyn jatkaneilla. Työskentelyn lopettaneiden kuukausiansio oli keskimäärin noin 500–600 euroa ja työskentelyn jatkaneiden noin 900–1 000 euroa.

Ansioturvan saajilla työskentelyn lopettaminen ei merkittävästi muuttunut.

Peutereen mukaan työttömien perusturvan saajilla kytkökset työelämään ovat yleisesti ottaen heikompia kuin ansioturvan saajilla. Suojaosan poistamisen jälkeen osalla perusturvan saajista kytkökset jäivät vähäisemmiksi kuin aiemmin.

Suojaosan poistamista perusteltiin sillä, että se heikentää työntekijän kannustimia työllistyä kokoaikatyöhön. Aiempi tutkimus osoittaa, että suojaosa lisäsi työttömien osa-aikaista työntekoa, mutta vaikutus kokopäivätöihin siirtymiseen oli vähäinen.

Vielä ei tiedetä, missä määrin vuoden 2024 uudistukset ovat lisänneet siirtymiä kokoaikatyöhön.