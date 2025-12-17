ILMOITUS ILMOITUS

Europarlamentti äänesti EU:n laajuista aborttioikeutta ajavan kansalaisaloitteen puolesta Strasbourgissa tänään keskiviikkona. Aloite voitti luvuin 358 puolesta ja 202 vastaan.

My Voice, My Choice -EU-kansalaisaloite pyrkii varmistamaan pääsyn turvalliseen raskaudenkeskeytykseen kaikkialla EU:ssa. Aloitteen mukaan jopa 20 miljoonalla naisella tai raskaana olevalla ei tällä hetkellä ole EU:ssa pääsyä turvalliseen aborttiin.

Suomessa aloitetta koordinoi Naisasialiitto Unioni.

– Tämä on valtavan suuri voitto kehollisen itsemääräämisoikeuden puolesta aikana, jolloin YK:n pääsihteerikin varoittaa tasa-arvon olevan vastaiskun kohteena, iloitsee järjestön pääsihteeri Eekku Aromaa.

Naisasialiitto Unioni keräsi yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa aloitteelle Suomesta vuoden 2024 aikana merkittävän kannatuksen, yli 60 000 allekirjoitusta. Laaja kansallinen kannatus näkyi myös europarlamentin äänestyksessä: viidestätoista suomalaisesta europarlamentaarikosta vain Sebastian Tynkkynen (ps.) äänesti aloitetta vastaan.

Toteutuessaan My Voice, My Choice -aloite tarkoittaisi sitä, että jos henkilö ei saisi aborttia omassa kotimaassaan, hän voisi saada sen maksutta toisessa EU-maassa.

Seuraavaksi aloite menee Euroopan komission käsittelyyn maaliskuussa 2026.

– Se ei ole täydellinen ratkaisu, mutta parasta mitä meillä on tällä hetkellä mahdollista saada. Se on myös merkittävä askel sekä tärkeä osoitus eurooppalaisesta solidaarisuudesta, Aromaa korostaa.