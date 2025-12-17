ILMOITUS ILMOITUS

Kahden perussuomalaisen ja yhden europarlamentin jäsenen silmien vääntely – ehkä huumoriksi tarkoitettu – on eskaloitunut Suomen vakavaksi mainehaitaksi Itä-Aasiassa.

Tähän mennessä on tapahtunut seuraavaa.

Japanilaiset ja suomalainen tv-tuotantoyhtiö laittoivat yhteistyöt tauolle, kertoo Yle. Suomalainen rikossarja Nousevan auringon varjot on menossa levitykseen Japaniin 125 miljoonan katsojan markkinoille ensi vuonna. Tuotantoyhtiön uudet suunnitelmat on laitettu toistaiseksi jäihin, koska Suomen maine on saanut kolauksen.

Useat tiedotusvälineet kertovat, että pääministeri Petteri Orpo pyytää anteeksi perussuomalaisten kansanedustajien julkaisemia silmienvenytyskuvia Japanin, Kiinan ja Etelä-Korean kansalaisilta. Orpon pahoittelu on julkaistu maiden omilla kielillä suurlähetystöjen sosiaalisen median tileillä.

Finnairin viestintäpäällikkö Päivyt Tallqvist on kertonut STT:lle, että perussuomalaisten julkaisemat kuvat on koettu rasistisiksi. Kommenttien yhteinen viesti on, että älkää matkustako Suomeen tai Finnairilla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päättää torstain ryhmäkokouksessa, mitä seuraamuksia sen kansanedustajille Juho Eerolalle ja Kaisa Garedewille koituu rasistisesta käytöksestä.

Tähän asti yli 2,5 vuotta perussuomalaiset on hallituspuolueen asemassa pitänyt hallituksen rasismin vastaisia linjauksia pilkkanaan, jopa karnevalisoinut niitä viestinnässään. Uusimman kohun mittasuhteet ovat niin suuret, että tämä ei käy ilman, että siitä syntyy hallituskriisi. Eerolan ja Garedewin on saatava uskottavat rapsut jo pelkästään Suomen mainehaitan minimoimiseksi.

Se edellyttää takinkäännöstä, sillä puheenjohtaja Riikka Purra ei ole nähnyt kuvissa mitään huomautettavaa ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on antanut vielä viimeksi eilen täyden tukensa Eerolalle.

Eerola on pyytänyt omaa kuvaansa anteeksi, mutta Garedew sanoo Iltalehdelle, että hänellä ei ole mitään anteeksipyydettävää.

Kaiken lisäksi perussuomalaisten yksi tavaramerkki on olla aina eri mieltä kuin kaikki muut, ja olla tekemättä mitään, mitä muut siltä vaativat.

Torstain ryhmäkokous voi olla ensimmäinen kerta, kun tämä linja murtuu. Jos niin käy, siihen ei vaikuta rasismi sinänsä, kun se loukkaa ”vain” tavallisia ihmisiä. Mutta kun pelissä alkavat olla bisnes ja sen edut, persukin saattaa taipua – ainakin sanoissa.

Myös kokoomuksen ja RKP:n uskottavuudessa ollaan nyt viimeisellä rannalla.