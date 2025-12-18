ILMOITUS ILMOITUS

Mitenkähän pääministeri Petteri Orpon syksyn positiivisuuspiikki kestää vuoden viimeiset talousluvut? Ne ovat nimittäin todella julmia hallitukselle.

Keskiviikkona saatiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) finanssivalvojien raportti. Sen mukaan hallitus ei ole saavuttamassa tavoitteitaan julkisen talouden alijäämästä eikä velkasuhteen kääntämisestä laskuun.

Eikä hallitus liioin saavuta työllisyystavoitettaan. Päinvastoin matalasuhdannetta on voinut pitkittää se, että työllisyystoimia on pantu toimeen aikana, jolloin työpaikkoja on vähän tarjolla. Työttömyysturvan heikentäminen tilanteessa, jossa työpaikkoja ei ole, on saanut kotitaloudet sopeuttamaan omaa kulutustaan.

Kotitalouksien epäluottamusta pidetään yleisesti syynä olemattomaan talouskasvuun.

Tänään oli vuorossa ennusteissaan pahoin epäonnistuneen valtiovarainministeriön talouskatsaus. Se kiteytyy lauseisiin ”Suomen talous on toipunut tänä vuonna odotettua heikommin. Julkisen talouden alijäämä on syvä ja velkasuhde kasvaa”.

BKT:n kasvuksi VM ennustaa tänä vuonna 0,2 prosenttia, mikä voi tähän mennessä toteutuneiden kasvulukujen valossa olla ylioptimistinen arvio. Alkuvuoden Suomi on ollut taantumassa – vastoin ministeriön viime vuonna julkaisemia ennusteita.

Seuraavina vuosina runsaan prosentin luokkaa.

Kuluttajilta on usko mennyt



Ongelma on se vanha tuttu: kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän puute. Tulojen kasvusta huolimatta kotitalouksien kulutus ei ole kasvanut. Työmarkkinoihin, geopoliittiseen tilanteeseen ja julkisen talouden sopeuttamistarpeisiin liittyvät epävarmuudet ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta poikkeuksellisen pitkäkestoisesti ja saaneet lykkäämään hankintapäätöksiä, ministeriö toteaa.

– Taantuma on pitkittynyt, ja kasvun käynnistyttyäkin työllisyys kasvaa aiemmin arvioitua hitaammin. Kun bkt:tä kertyy vähemmän, julkisen talouden alijäämät syvenevät ja velka kasvaa nopeammin kuin aiemmin arvioimme, sanoo ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander.

Hurjat velkaluvut vuoteen 2030 asti



Työllisyyden VM ennustaa kasvavan vuosina 2026–2028 keskimäärin vajaan prosentin vuosivauhtia, kun talous vahvistuu. Työttömyysaste laskee vuoden 2025 9,6 prosentista 8,5 prosenttiin vuonna 2028, jos ennuste toteutuu.

Julkisen talouden velkasuhteen vakauttamiselle – hallituksen tärkeimmälle tavoitteelle ja kokoomuksen tärkeimmälle vaalilupaukselle – voi heittää hyvästit. Velkasuhteen ennustetaan kohoavan 91,6 prosenttiin vuonna 2026 ja 92,4 prosenttiin vuonna 2027.

Velkasuhteen kasvu jatkuu koko vuoteen 2030 ulottuvan ennustejakson ajan, ja vuonna 2030 velka on jo yli 96 prosenttia suhteessa bkt:hen.