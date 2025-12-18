ILMOITUS ILMOITUS

Perussuomalaisten kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew pyysivät torstaina anteeksi loukkaavia kuviaan. He saivat eduskuntaryhmältä vakavan huomautuksen silmienvääntelystään.

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä pyysi edustajien toimintaa anteeksi.

Päällepäin näyttää, että perussuomalaiset joutui ensimmäisen kerran nöyrtymään aiheuttamansa kohun ja vahingon takia. Ja niinhän todella tapahtuikin. Sen enempää puheenjohtaja Riikka Purra kuin Mäkelä ei nähnyt vain muutama päivä sitten kuvissa mitään huomautettavaa.

Silti nyt myös toistuu se, mikä aina näissä kohuissa. Jos persut johonkin taipuvat muista hallituspuolueista tulevan paineen takia, he myös viestivät kannattajilleen, että ei tässä tosissaan olla.

Niin tapahtui nytkin.

Sitä viestintää saatiin jo eduskuntaryhmän kokouksen aikana, kun sinne myöhässä astellut puolueen varapuheenjohtaja, edellisen rasismikohun aiheuttaja Teemu Keskisarja sanoi, että anteeksipyynnössä ei ole mitään järkeä ja että elämme pähkähulluja aikoja.

Varsinaisesti kahdet rattaat kolisivat heti kokouksen jälkeen alkaneella kyselytunnilla, jolla oppositio pommitti Purraa tapahtuneesta. Purra ei myöntänyt, että kuvat olivat rasistisia, mutta hänen mukaansa ne voidaan sellaisiksi Aasiassa tulkita.

Ei kohu, vaan rasismia



Kyselytunnin aluksi SDP:n kansanedustaja Jani Kokko kysyi Purralta, voiko tämä yksiselitteisesti todeta, että kohun aiheuttaneet kuvat olivat rasistisia ja pyytää niitä anteeksi.

Purra vastasi kysymykseen toisensa jälkeen, että kuvien ja julkaisujen tarkoitus ei ollut rasistinen. Niillä tuettiin ”höykytyksen kohteeksi joutunutta missiä”, ja perussuomalaiset pitää kohua kohtuuttomana.

Eli rasistiset kuvat eivät Purran mukana ole rasistisia ja kohu on todellisuudessa kohtuuton, mutta suuren kansainvälisen huomion takia jotain piti tehdä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tarkensi kyselytunnilla, että tässä ei ole kyse mistään kohusta.

– Perussuomalaiset ovat jälleen kerran toimineet ja käyttäytyneet rasistisesti.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, ja Koskela ennakoi, että ei myöskään viimeinen. Hän kysyi, kuinka monta kertaa voi käyttäytyä vahingossa rasistisesti.

Vakavalla huomautuksella kahdelle kansanedustajalle perussuomalaiset teki vähimmän pakollisen, mutta vain sen. Purran puheet kyselytunnilla olivat sellaisia, että ilman asian saamaa kansainvälistä huomiota puolue ei olisi tehnyt edes sitä, koska perussuomalaiset ei kerta kaikkiaan tunnista rasismia eikä piittaa siitä.

Ja miksi ei? Kuten vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sen kyselytunnilla kiteytti neljässä sanassa: perussuomalaiset on rasistinen puolue.