Kansainvälinen kohu ja pääministeri Petteri Orpolta tullut paine pakottivat perussuomalaisten eduskuntaryhmän antamaan vakavan huomautuksen Juho Eerolall ja Kaisa Garedewille heidän rasistisista kuvistaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi päätöksen olleen yksimielinen, vaikka puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja sanoi ennen kokousta, että anteeksipyynnössä ei ole mitään järkeä.

Kokouksen jälkeen Eerola ja Garedew marssivat median eteen ja pyysivät anteeksi loukkaavia kuviaan. Eerola on pyytänyt niitä anteeksi jo aiemmin, mutta Garedew oli vielä eilen sitä mieltä, ettei hänellä ole mitään anteeksipyydettävää.

Tätä ennen perussuomalaiset ovat päässeet rasismikohuistaan kuin koira veräjästä. Silloinkin kun he ovat olleet perääntyvinään, omille kannattajille on isketty silmää, että ei tässä tietenkään tosissaan olla.

Vielä viime viikonloppuna puheenjohtaja Riikka Purra ei nähnyt kuvissa mitään moitittavaa. Tänään hän sanoi ennen kokousta Ilta-Sanomille, että tapa, jolla tietyt perussuomalaiset kansanedustajat halusivat puolustaa kohun keskelle joutunut entistä Miss Suomea Sarah Dzafcea oli ”typerä ja lapsellinen”.

Siitä erikseen kysyttäessä Purra ei pyytänyt tapahtunutta anteeksi.

Purralta kysyttiin asiasta myös kyselytunnin aluksi. Anteeksipyyntöä häneltä ei saatu siinäkään.