Moneen kertaan on muisteltu, että kokoomus ja sen puheenjohtaja Petteri Orpo oli heittämässä perussuomalaisia ulos Juha Sipilän hallituksesta kesäkuussa 2017. Persujen arvopohja oli muuttunut kokoomukselle sietämättömäksi, kun puolueen puheenjohtajaksi nousi Jussi Halla-aho.

Lokakuussa saatiin uusi tieto. Teemu Luukka kertoo kirjassaan Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu Orpon liehitelleen Halla-ahoa yhteiseen hallitukseen jo kevään 2019 vaalien jälkeen, jos Antti Rinteen yritys hallituksen muodostamiseen ei onnistu.

”Hiukan maireissa yhteydenotoissa vakuuteltiin, että ne arvopohja-asiat, joista puhuttiin 2017, olivat silloin ja nyt on nyt”, Halla-aho kertoi omassa alkusyksyllä ilmestyneessä elämäkerrassaan.

Perussuomalaisten arvopohja ei ole muuttunut kesän 2017 jälkeen miksikään. Kokoomuksen on. Perussuomalaiset ovat saaneet toteuttaa maahanmuuttopolitiikkaansa kokoomuksen ja RKP:n tuella nyt yli 2,5 vuotta yhteisessä hallituksessa.

Orpon kevään 2019 tunnustelut eivät johtaneet mihinkään, sillä Rinne sai koottua viiden puolueen vasemmistovetoisen hallituksen. Joulukuussa se muuttui Sanna Marinin hallitukseksi Rinteen jouduttua eroamaan keskustan painostuksen takia.

Noin viikkoa myöhemmin eduskunnassa näyteltiin episodi, joka nyt jälkikäteen tarkasteltuna näyttää kokoomuksen ja perussuomalaisten lopulliselta hallitusyhteistyöhön johtaneelta lähentymiseltä.

Siitä on tänään 18. joulukuuta tasan kuusi vuotta.

Persut iski Al-Holilla ja Isis-vaimoilla



Tasan kuusi vuotta sitten eduskunnassa käytiin välikysymyskeskustelu, jossa perussuomalaisten maalina oli ulkoministeri Pekka Haavisto. Syynä olivat Al-Holin leirissä olleet suomalaiset Isis-vaimot ja heidän lapsensa. Haaviston johdolla epäinhimillisissä oloissa eläviä lapsia oli yritetty saada kotiin vaikka se edellyttäisi myös heidän äitiensä kotiuttamista.

Isisin hallitsemilta alueilta oli palannut Suomeen noin 20 henkilöä. Kymmenkunta ei halunnut palata. Al-Holia hallinnoinut kurdihallinto ei suostunut erottamaan lapsia äideistään.

Verenhimoisessa ilmapiirissä perussuomalaiset näkivät tässä iskun paikan: hallitus tuo Suomeen terroristeja ulkoministeri Haaviston siipien suojassa.

Kokoomus teki itseään tykö persuille



Perussuomalaiset toimi puolueelle normaalilla tavalla.

Kokoomuksen toiminta sen sijaan oli poukkoilevaa. Jälkikäteen näyttää, että se yritti kevään 2019 kosinnan jälkeen joulukuussa 2019 näyttää olevansa muuttunut hallituskelpoiseksi yhteistyökumppaniksi persuille.

Haavisto nimittäin selvitti toimintaansa aluksi ulkoasiainvaliokunnalle. Tämä tapahtui vähän ennen välikysymyksen jättämistä. Kokoomuksella ei ollut valiokunnassa huomautettavaa Haaviston selvitykseen.

Kun asia kuitenkin pysyi otsikoissa ja perussuomalaiset pyörittivät myllyään, mieli muuttui kokoomuksessa. Ensin se teki ryhmänä kirjallisen kysymyksen, ja sitten yhtyi perussuomalaisten välikysymykseen, jonka päätteeksi Haavisto sai luottamuslauseen eduskunnalta.

Kokoomuksen toiminta oli se, mikä erityisesti nosti verenpainetta eduskunnassa.

– Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni, ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn: eikö teitä hävetä?

Näin tuore pääministeri Sanna Marin sivalsi ainoassa välikysymyskeskustelun puheenvuorossaan.

Nyt nämä tapahtumat ja Al-Holissa edelleen olevat lapset ovat unohtuneet. Voi kuitenkin sanoa, että tasan kuusi vuotta sitten lähdettiin tielle, jossa kokoomus toteuttaa perussuomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, jotta se saa perussuomalaisten tuella toteuttaa oikeistolaista talous- ja työmarkkinapolitiikkaa.