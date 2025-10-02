ILMOITUS ILMOITUS

Espanjan työttömyysaste oli elokuussa 10,3 prosenttia, Suomen 10,1 Euroopan tilastoviranomaisen Eurostatin torstaina julkaisemissa tiedoissa. Ensimmäisenä niistä kertoi Yle. Kolmantena on Ruotsi 8,8 prosentin työttömyydellä.

Suomi voi saavuttaa jo ensi kuussa kyseenalaisen ykköstilan, sillä Espanjan työttömyys on laskussa, Suomen koko EU-alueen kovimmassa nousussa. Espanjan työttömyys oli viime vuoden elokuussa 11,3 prosenttia, josta on siis tultu alaspäin tasan prosenttiyksikkö. Suomen työttömyys on samaan aikaan noussut 8,2 prosentista 10,1:een.

Vastaavaa nousua ei löydy mistään muusta maasta. Useimmissa muissa työttömyys on joko pysynyt ennallaan tai laskussa.

Suomen luvut tuntuvat vielä hurjemmilta, kun niitä vertaa euroalueen ja koko EU-alueen työttömyyteen. Euroalueen työttömyys oli elokuussa 6,3 prosenttia, mikä on sama kuin vuosi sitten. Myös koko EU:n työttömyys on ennallaan 5,9 prosentissa.

Samaan aikaan kun Suomen työttömyys on noussut 2000-luvun ennätykseen, on valtiovarainministeriö kiistänyt, että mitään työttömyyskriisiä on edes olemassa.