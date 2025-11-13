ILMOITUS ILMOITUS

Kaikki oppositiossa olevat eduskuntaryhmät vetoavat yhdessä pääministeri Petteri Orpoon parlamentaarisen yhteistyön käynnistämiseksi suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien hyvinvointialueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Oppositioryhmät julkistivat torstaina vetoomuksen, jossa ne ovat valmiita välittömästi kokoontumaan parlamentaarisesti arvioimaan hyvinvointialueiden tilannetta ja tarvittavia ratkaisuja. Oppositioryhmien mielestä on kiireellistä ryhtyä toimenpiteisiin ihmisten luottamuksen palauttamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin ja tasa-arvoisen hoidon ja hoivan varmistamiseksi koko Suomessa.

Oppositioryhmät esittävät jo tässä vaiheessa, että hyvinvointialueiden vaikeaa tilannetta helpotetaan antamalla kaikille alueille mahdollisuus pidentää rahoituksen alijäämien kattamisaikaa vuodesta 2026.

– Kiireellisenä toimena jo tässä vaiheessa esitämme, että hyvinvointialueiden vaikeaa tilannetta helpotetaan antamalla alueille mahdollisuus pidentää rahoituksen alijäämän kattamisaikaa vuodesta 2026 eteenpäin, sanoi tiedotustilaisuudessa ensimmäisenä puhunut SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela varoitti sosiaali- ja terveyspalvelujen oleman ajautumassa kriisiin. Holtiton leikkauskierre alueilla pitää välttää, hän sanoi.

– Kun lääkäriin ei pääse ajoissa tai kun vaikeuksissa oleva lapsiperhe ei saa tarvitsemaansa tukea, ongelmat pahenevat ja niiden hoitaminen tulee entistä kalliimmaksi. Tämä taas johtaa yhä uusiin leikkauksiin ja näin kierre on valmis.

– Hyvinvointialueet tarvitsevat lisää aikaa alijäämien kattamiseen ja samalla on käynnistettävä myös rahoituslain laajempi uudistus, Koskela vaati.

Kaikki oppositioryhmät korostivat, että syyllisten etsimistä ei nyt tarvita vaan yhteistyötä.