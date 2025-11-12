ILMOITUS ILMOITUS

Tänään on se päivä, jona Suomen viime vuoden suurituloisimmat pannaan paremmuusjärjestykseen – kahdessa merkityksessä. Siinä, ketkä tienasivat eniten ja ketkä myös maksoivat jättituloistaan reilusti veroja.

Kummassakin ykkönen on ruokalähettiyhtiö Woltin perustajiin kuuluva Miki Kuusi. Hänen viime vuoden tulonsa olivat hieman yli 80 miljoonaa euroa. Siitä pääomatuloina Kuusi kuittasi ”vain” 7 miljoonaa euroa, joten veroprosentiksi muodostui 49. Veroja Kuusi maksoi kunnioitettavat 39 743 224 euroa.

Tiedotusvälineiden keskiviikkona julkaisemat verokoneet paljastavat totuuden siitä, kuinka kireää tai keveää rikkaiden verotus on Suomessa.

Kireää se ei ole. Kuusen takana suurin osa tulokärjestä sai paljon – siis todella paljon – pääomatuloja ansiotuloihinsa verrattuna. Suomen suurituloisimpien yleisin veroprosentti on 34, koska pääomatuloja verotetaan paljon kevyemmin kuin ansiotuloja.

Onko veroprosentti 34 paljon vai vähän?

Sitä voi verrata palkansaajan veroprosenttiin. Suomalaisen keskipalkka on 46 000 euroa vuodessa, noin 3 850 euroa kuukaudessa. Veronmaksajain keskusliiton mukaan niillä tuloilla veroprosentti on 28,5. Laskelma pitää sisällään kaikki verot.

Kymmeniä miljoonia vuodessa ansaitsevan veroprosentti on kiistatta korkeampi kuin keskiverron palkansaajan. Mutta jo 62 000 euron vuosituloilla eli 4 960 euron kuukausipalkalla päädytään samaan 34 prosentin veroasteeseen. Hyvätuloinen palkansaaja maksaa tuloistaan veroja saman osuuden kuin monimiljonääri.

Uudistus satoi rikkaimman promillen laariin



Rikkaiden pienet veroprosentit selittää se, että pääomatulojen verokanta on 30 prosenttia ja 34 prosenttia pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta.

Pääomatuloissa verotuksen progressio on liki olematon. Ansiotuloissa se nousee tulojen mukaan nollasta yli 50 prosenttiin.

Uudistuksen teki Esko Ahon porvarihallitus. Anu Kantola ja Hanna Kuusela tarkastelivat uudistuksen vaikutuksia vuonna 2020 ilmestyneessä kirjassa Huipputuloiset 5 000 suomalaisen muodostaman suurituloisimman promillen osalta. Se yli kolminkertaisti osuutensa kaikkien suomalaisten tuloista 1990–2007.

1990-luvun alussa toteutettu eri tulolajien verotuksen eriyttäminen kannustaa muuntamaan tuloja kevyemmin verotetuiksi pääomatuloiksi. Näin myös tapahtuu. Tämä on nähty joka syksy, kun edellisen vuoden verotus on valmistunut. Vuonna 2022 suurituloisimman kymmenesosan osuus veronalaisista pääomatuloista oli 71,4 prosenttia.

Rikkaiden pussiin pelaa lisäksi se, että varallisuusvero poistettiin vuonna 2006. Sitä he tosin osasivat vältellä niin, että veron tuotto oli viime vuosina alhainen.