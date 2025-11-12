Somalian journalistiliiton pääsihteeri Farah Omar Nur muistaa päivämäärät, jolloin hänen kollegansa Somaliassa ovat menettäneet henkensä.

18. maaliskuuta toimittajat Mohamed Abukar Dabashe ja Ayub Wardhere kuolivat pommi-iskussa Mogadishussa. Iskun varsinaisena kohteena oli Somalian presidentin autosaattue. Pommi-iskun jälkeen poliisi pidätti 16 toimittajaa, jotka olivat paikan päällä raportoimassa iskun aiheuttamista tuhoista.

15. maaliskuuta Mohamed Tawane kuoli ääriliike Al-Shabaabin hyökkäyksessä hallituksen joukkoja vastaan Awdeglen kaupungissa 70 kilometrin päässä Mogadishusta. Tawane työskenteli armeijan radiokanavalla ja oli sotilaiden mukana raportoimassa kapinallisten vastaisesta operaatiosta.

Farah Omar Nur pelkää, että hyökkäykset toimittajia vastaan tulevat vain lisääntymään ensi vuonna.

19. lokakuuta 2024 pitkään Ruotsissa asunut naistoimittaja Amun Abdullahi ammuttiin kuoliaaksi keskellä päivää maatilallaan Afgoyessa tunnin ajomatkan päässä Mogadishusta. Amun oli aiemmin työskennellyt Ruotsin radiolle ja tehnyt paljastuksia Al-Shabaabin värväystoiminnasta Tukholman lähiöissä.

Listaa voisi jatkaa viime vuosikymmenelle asti, jolloin Al-Shabaabin iskuissa kuoli vuosittain pahimmillaan toistakymmentä toimittajaa.

Farah Omar Nur on Somalian tunnetuimpia toimittajia jo yli 40 vuoden ajalta. Hän on työskennellyt valtion tv-kanavalla ja tuottanut kuunnelmia Britannian yleisradion BBC:n somalinkieliseen palveluun.

Journalistiliiton koulutusvastaavana ja sittemmin pääsihteerinä hän on kouluttanut toimittajia eri puolilla Somaliaa. Viime vuodet hän on opettanut journalistiikkaa myös Somalian kansallisyliopistossa.

Farah on ollut itse todistamassa lukuisia toimittajamurhia ja muita hyökkäyksiä journalisteja vastaan 1990-luvulla alkaneesta sisällissodasta lähtien. Hän sanoo, että jokainen tapaus on ollut hänelle hyvin tuskallinen, sillä hän on tuntenut suurimman osan toimittajista henkilökohtaisesti ja monet heistä ovat osallistuneet hänen koulutuksiinsa.

Farah vieraili Suomessa syyskuun lopulla ja kertoi Somalian journalistien turvallisuusongelmista Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesin järjestämässä seminaarissa Helsingin Paasitornissa.

Farah Omar Nur esitteli seminaarissa tilastoa toimittajiin kohdistuneista hyökkäyksistä vuodesta 2019 lähtien. Tänä aikana toimittajia on pidätetty tai vangittu ja heidän työvälineitään on takavarikoitu kaikkiaan 298 kertaa. 14 toimittajaa on saanut surmansa.

– Monet toimittajat ovat lähteneet maanpakoon tai luopuneet kokonaan toimittajantyöstä, koska se on liian vaarallista, Farah sanoo.

Jotkut toimittajat taas eivät enää raportoi politiikasta tai turvallisuuskysymyksistä vaan keskittyvät tekemään ohjelmia laulajista ja muista vähemmän vaarallisista aiheista.

Farahin mukaan somalialaisella medialla on tällä hetkellä kolme keskeistä uhkaa: ääriliike Al-Shabaab, hallituksen turvallisuusjoukot sekä valeuutisia tehtailevat somevaikuttajat ja trollit.

Al-Shabaabin palkkamurhaajien kohteena ovat lähinnä hallituksen kontrolloiman median työntekijät. Hallituksen turvallisuusjoukot puolestaan ahdistelevat toimittajia milloin mistäkin syystä ja estävät mediaa raportoimasta esimerkiksi mielenosoituksista.

Valeuutisista taas on koitunut viime vuosina isompi ongelma, koska ne heikentävät yleisön luottamusta mediaan.

Lisäksi naistoimittajat kohtaavat jatkuvasti häirintää ja vähättelyä sekä julkisilla paikoilla raportoidessaan että työpaikoillaan.

Tällä hetkellä paikalliset viranomaiset ovat Farahin mukaan selvästi pahin uhka toimittajien työlle. Toimittajia pidätetään mielivaltaisesti, heidän kameroitaan ja muita työvälineitään rikotaan, ja vangittuja toimittajia pahoinpidellään. Radiokanavia ja tv-asemia on suljettu eri puolilla maata, ja yhden mediajärjestön pankkitilit on jäädytetty.

Aseistetut turvallisuusjoukot eivät tunne lakia tai tulkitsevat sitä oman mielensä mukaan.

Toimittajia on kielletty raportoimasta ainakin pommi-iskuista, surkeasta jätehuollosta, maanvaltauksista, joissa ihmisiä on ajettu kodeistaan, teinitytön raiskauksesta ja surmaamisesta sekä turvallisuusjoukoista, jotka ovat pakottaneet ihmisiä rekisteröitymään äänestäjiksi Mogadishun paikallisvaaleissa.

Farah Omar Nur pelkää, että hyökkäykset toimittajia vastaan tulevat vain lisääntymään ensi vuonna, kun Somaliassa olisi määrä pitää ensimmäiset yleiset ja yhtäläiset valtakunnalliset vaalit sitten vuoden 1969. Seitsemästä osavaltiosta kolme on ainakin toistaiseksi kieltäytynyt osallistumasta vaaleihin.

Somalian journalistiliitto kampanjoi parhaillaan media-alan riippumattoman itsesääntelyelimen perustamisen puolesta ja vaatii toimittajamurhien ja muiden toimittajia vastaan tehtyjen väärinkäytösten tutkintaa tuomioistuimissa.

Sananvapautta rajoittavia lakeja tulisi myös uudistaa. Tällä hetkellä esimerkiksi vallanpitäjien arvosteleminen tai väärän tiedon levittäminen voi olla rangaistavaa.

Farah muistuttaa, että toimittajien tulisi aina raportoida tasapuolisesti ja totuudenmukaisesti. Liitto järjestää journalisteille koulutusta ammattietiikasta ja turvallisuusriskeistä sekä yhteisiä sananvapauskoulutuksia poliisin ja toimittajien kanssa.

Eettisen tiedonvälityksen edellytyksenä on, että myös työehdot ovat kunnossa. Mediatalojen tulisi maksaa palkkaa, joka riittää elämiseen, jotta rahaa ei tarvitsisi pyytää haastateltavilta – kuten maassa on aiemmin ollut tapana.