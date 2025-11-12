Tuntuu oudolta ajatella, ettei Donald Trumpin toista presidenttikautta ole vieläkään kulunut sen kauempaa kuin viime tammikuun 20. päivästä lähtien. Niin paljon ovat Yhdysvallat ja maailma muuttuneet tänä aikana.

Vaikka tuntuisi kuinka vaikealta myöntää, on Trump hyvää vauhtia luomassa autoritaarista ja äärioikeistolaista, jopa yksipuoluevaltiota. Ja hän on vasta pääsemässä alkuun.

Konservatiivinen ajatushautomo Heritage Foundation julkaisi huhtikuussa 2023 laajan ohjelman Project 2025, joka oli suunnattu toivelistaksi ja ohjenuoraksi Trumpin toiselle kaudelle.

Trump jopa sensuroi museoiden näyttelyitä.

Trumpin hallinto oli syyskuun loppuun mennessä toteuttanut lähes puolet Project 2025:n ehdotuksista. Näin arvioi riippumaton, joukkoistettu Project 2025 Tracker, jonka nettisivulta voi tarkastella tilannetta hallinnonaloittain.

Mielivaltaista pakkovaltaa

Valtion yhtenä keskeisenä tunnusmerkkinä pidetään laillisen väkivallan monopolia. Toisin sanoen väkivaltaa ja pakkokeinoja saavat käyttää vain siihen oikeutetut viranomaiset. Demokraattisessa oikeusvaltiossa tämä tarkoittaa sitä, että armeija, poliisi, tiedustelupalvelut, oikeuslaitos ja vankilat toimivat niillä valtuuksilla, joita lainsäädäntö niille antaa. Niitä ei saa käyttää toteuttamaan vallassa olevien poliitikkojen mielivaltaa ja painostusta.

Trumpin Yhdysvalloissa tämä on vakavasti uhattuna. Se ei ole poikkeuksellista, että Trump on vaihtanut esimerkiksi keskustiedustelupalvelu CIA:n ja liittovaltion poliisin FBI:n johtoon omat miehensä. Mutta se on poikkeuksellista, miten Trump saa valittunsa täyttämään hänen oikkujaan.

Trump on viime kuukausina määrännyt kansalliskaartin joukkoja useisiin demokraattien hallitsemiin suuriin kaupunkeihin, vastoin kaupunkien johdon kantaa. Hän on perustellut tätä kaupunkien rikollisuudella, vaikka tosiasiassa rikollisuus on vähentynyt. Kansalliskaartin joukkoja on tuotu republikaanien hallitsemista osavaltioista.

Toinen perustelu toimille on ollut maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n toimistojen suojelu. Niitä vastaan on osoitettu mieltä siitä lähtien, kun ICE ryhtyi toteuttamaan laajoja paperittomien siirtolaisten etsintöjä ja karkotuksia.

ICE:n agentit ovat usein esiintyneet naamioituneina, mikä on Yhdysvalloissa poikkeuksellista. Heidän toimintansa on näyttäytynyt mielivaltaisena ja aiheettoman väkivaltaisena. Karkotusten ja karkotusuhan kohteeksi on joutunut myös Yhdysvaltain kansalaisia.

ICE:n pidättämiä ihmisiä on sullottu ankeisiin pidätyskeskuksiin, huippunaan Floridaan soiden keskelle rakennettu Alligator Alcatraz, jonka oikeusistuin määräsi elokuussa suljettavaksi. Kuin aidossa poliisivaltiossa ikään, omaisilla ei ole monien pidätettyjen kohtalosta mitään tietoa.

Arkipäiväinen hätätila

Yhteistä monille Trumpin määräyksille on se, että niiden oikeudelliset perustelut ovat kyseenalaisia ja kaukaa haettuja. Tuomarit ovat asettaneet joillekin niistä toimeenpanokiellon, mutta se on saatettu seuraavassa asteessa kumota. Lopulta, pitkän prosessin jälkeen ne voivat päätyä korkeimpaan oikeuteen, jossa on vahva konservatiivinen enemmistö.

Joitakin määräyksiä ovat kumonneet myös Trumpin ensimmäisellä kaudella asettamat tuomarit, mistä he ovatkin saaneet Trumpin vihat päälleen.

Ehkä huolestuttavinta on se, että Trump on jo kymmenkunta kertaa käyttänyt hätätilavaltuuksia toteuttaakseen politiikkaansa. Esimerkiksi Trumpin ulkomaille asettamat tullit pohjautuvat kauppavajeen aiheuttamaan ”hätätilaan”.

Presidentin hätätilavaltuudet ovat harmaata aluetta. Ilmeisesti lainsäätäjät eivät ole aikoinaan riittävästi ottaneet huomioon sitä vaaraa, että vallanhimoinen presidentti voisi käyttää niitä rutiininomaisena hallitsemisvälineenään normaalin menettelytavan sijasta. Trump on hätätilan nojalla sulkenut virastoja, peruuttanut kongressin hyväksymää rahoitusta ja jopa sensuroinut museoiden näyttelyitä.

Hätätiloillaan Trump on kävellyt mennen tullen kongressin yli, eivätkä sekä edustajainhuoneessa että senaatissa enemmistön muodostavat republikaanit ole uskaltaneet juuri inahtaakaan.

MAGA-marttyyrin kultti

Poliisivaltioon kuuluu myös ajatuspoliisi. Trump on jatkuvasti leimannut arvostelijansa vaarallisiksi, kumouksellisiksi tai lievimmillään tyhmiksi. Eikä tämä ole jäänyt vain puheiden tasolle.

Trump käyttää omaa Truth Social -mediaansa äänitorvenaan ja saa sivustatukea myötämielisiltä medioilta kuten Fox-kanavalta.

Kriittiset äänet Trump pyrkii vaientamaan. Yhdysvaltain harvoilta julkisilta tiedotusvälineiltä kuten NPR-radiolta viedään rahat. Lisää tiedotusvälineitä on otettu Trumpin tukijoiden haltuun, kuten TikTok Kiinan uhalla perustellen miljardööri Larry Ellisonille.

Kautensa alusta lähtien Trump on hyökännyt maailman arvostetuimpiin kuuluvia yliopistoja kuten Harvardia vastaan, keppihevosenaan niiden väitetty antisemitismi. Monet ovat joutuneet taipumaan. Trumpin vaatimuksesta mustien ja Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen historiaa sensuroidaan.

Opetusministeri Linda McMahon ilmoitti syyskuussa, että yhteistyössä oikeistoryhmä 250 Civics Education Coalitionin kanssa aloitetaan ohjelma koululaisten ”isänmaalliseksi kasvatukseksi”.

Hallinnosta on leikattu tasa-arvoa, ympäristönsuojelua ja moniarvoisuutta edistäviä ohjelmia ja virastoja.

Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin murha putosi Trumpin syliin kuin taivaan lahja. Verbaalisesti lahjakkaasta, armottomasta väittelijästä ryhdyttiin heti leipomaan MAGA-marttyyriä. Kirkistä rakennetaan suorastaan uskonnollisen kultin kohdetta, profeettaa, jonka mestarin Jumala pelasti toissa kesänä luodin vain raapaistessa Trumpin korvaa.

Murhan varjolla toisinajattelijoiden vainoaminen nousi uusille kierroksille.

Tämä on vasta alkua

Yhdysvaltain oikeusministeriöltä on ennen edellytetty tiettyä puolueettomuutta. Trump käyttää sitä paitsi poliittisen ohjelmansa edistämiseen, myös henkilökohtaisen kostonsa välineenä. Syyskuussa entinen FBI:n johtaja James Comey sai epäilyttävän syytteen.

Trump luo Yhdysvaltoihin pelon ilmapiiriä. Hän allekirjoitti syyskuussa uuden kansallisen turvallisuuden direktiivin. Siinä torjuttavaksi määrätään ilmeisten uhkien lisäksi esimerkiksi rotuun, sukupuoleen tai perhekäsityksen kyseenalaistamiseen perustuva ”ekstremismi”.

Ensi vuoden marraskuussa on Yhdysvalloissa määrä pitää niin sanotut välivaalit. Republikaanit valmistautuvat niihin osavaltioissa vetämällä vaalipiirien rajoja uusiksi ja poistamalla ihmisiä äänioikeutettujen luetteloista. Entä jos tämä ei riitä säilyttämään republikaanien enemmistöä kongressissa?

Entä jos kansalliskaarti kaupungeissa, naamioitujen ICE-agenttien iskut, kevyin perustein määrätyt hätätilat, vastustajien pidätykset ja mielipidevaino ovat vasta harjoitusta ja maaperän tunnustelua?

Illinoisin ja Kalifornian demokraattikuvernöörit JB Pritzker ja Gavin Newsom uskovat, että Trump on valmis käyttämään joukkoja vaikuttaakseen vaaleihin tai jopa estääkseen ne.

Heritage Foundation on ottanut uudeksi projektikseen Yhdysvaltain perustuslain tulkintojen muuttamisen.

”Amerikkalaisilla on 400 päivää aikaa pelastaa demokratiansa”, kirjoitti syyskuun puolivälissä brittihistorioitsija Timothy Garton Ash, joka tuli tunnetuksi Itä-Euroopan 1980-luvun lopun suuren murroksen kuvaajana.