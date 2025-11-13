ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kriminalisoinnista. Asia ei ole sen jälkeen edennyt, vaan se on juuttunut oikeusministeri Leena Meren pöydälle. Meri sanoi maaliskuussa, ettei hän usko eheytyshoitojen kieltämisen etenevän tällä hallituskaudella, koska ministeriö ei ehdi valmistella asiaan liittyvää lainsäädäntöä.

Hallituspuolue kristillisdemokraatit vastustaa eheytyshoitojen kieltämistä.

Eduskunnassa on vireillä lakialoite, joka tarjoaa konkreettisen ehdotuksen sille, miten eheytyshoidot kriminalisoiva laki voitaisiin toteuttaa. Aloitteen allekirjoitti 110 kansanedustajaa.

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysverkoston puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr), minkä lisäksi aloitteen takana ovat kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (kok), Elisa Gebhard (sd), Hanna Kosonen (kesk), Veronika Honkasalo (vas) ja Henrik Wickström (rkp).

– Eheytyshoidoissa on kyse vakavasti vahingollisesta toiminnasta, henkisestä ja joskus fyysisestäkin väkivallasta, joka satuttaa, traumatisoi ja voi viedä jopa hengen. On korkea aika kieltää ne Suomessakin. Lakialoitteemme tarjoaa tähän konkreettisen vaihtoehdon, toteavat aloitteen tehneet edustajat.

Lakipykälien valmistelussa oli apuna oikeudellisia asiantuntijoita ja järjestöjä. Valmistelussa hyödynnettiin myös Norjan vastaavaa lainsäädäntöä, mutta pykälät on laadittu Suomen oikeusjärjestelmän lähtökohdista.

Lakialoitteessa ehdotetaan niin sanottujen eheytyshoitojen kriminalisointia omana rikosnimikkeenään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan muuttamispyrkimyksenä. Erikseen säädettäisiin törkeästä tekomuodosta.

Kansanedustajien lakialoitteiden on tyypillisesti saatava tuekseen vähintään sata allekirjoitusta, jotta ne otetaan valiokunnissa käsittelyyn.

– Olen todella tyytyväinen, että lakialoitteemme keräsi näin vankan tuen yli puoluerajojen, iloitsee aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Saara Hyrkkö.

Oikeuskansleri näpäytti ministeriä



Seuraavaksi aloitteesta käydään lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa, minkä jälkeen aloite lähetetään lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Oikeuskansleri Janne Salminen näpäytti pari viikkoa sitten oikeusministeri Leena Merta eduskunnan hyväksymän kansalaisaloitteen vähättelystä.

Meren puheet saattoivat Salmisen mukaan antaa virheellisen kuvan kansalaisaloitelain tarkoituksesta, eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä ja siitä, ettei ministeri kunnioittaisi eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä tai ohjaisi lainvalmistelua eduskunnan tahdon edellyttämällä tavalla.