Helsingin Sanomien mukaan Kelan hallituksella on tänään keskiviikkona kriisikokous Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen ja Kelan henkilöstön kärjistyneiden suhteiden takia.

Kelan hallituksella ei ole huomauttamista Lehtosen etätyölinjaukseen, jonka mukaan työntekijöiden on ensi vuoden alusta alkaen käytävä toimistolla vähintään kerran viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa.

Kriisikokouksen syynä on Lehtosen puheiden sävy. Kelan uusi pääjohtaja on sanonut, ettei haittaa, jos muutama etätyölinjaukseen tyytymätön työntekijä sen takia lähteekin talosta. Lehtonen sanonut eri medioille, että tässä työvoimatilanteessa ja tässä taloustilanteessa ei ole mitään erityistä tarvetta pitää ihan viimeisen päälle kiinni omasta henkilökunnasta.

Kelan hallintoa ja toimintaa valvoo kansanedustajista koostuva valtuusto. Se, mitä kelassa tapahtuu, kuuluu myös eduskunnalle, katsoo kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

12-jäsenisessä Kelan valtuustossa on poliitikkoja kokoomuksesta, SDP:stä, perussuomalaisista, keskustasta ja vihreistä.

Sarkkinen kommentoi asiaa keskiviikkona kutsumalla Lehtosen lausuntoja harkitsemattomiksi.

”Ne edustavat vanhanaikaista jyräävää johtajuutta, jolla ei saa aikaan parhaita tuloksia. Kelan kaltaisessa organisaatiossa henkilöstö on tärkein voimavara”, hän kirjoittaa Facebookissa.

Sarkkisen mukaan työnantajalla on sinänsä oikeus määritellä työnteon paikka ja etätyöhön voi liittyä myös ongelmia. Uuden etätyöohjeen perustelut vaikuttavat hänestä kuitenkin erikoisilta. Sitä on perusteltu esimerkiksi ”ahkeruuden vaikutelmalla”.

”Tämä on hullunkurinen peruste. Etätyössä ei voi Kelassa lusmuilla, sillä etätyön edistymistä seurataan samoilla välineillä kuin lähityössäkin.”

Suurin osa kelalaisten työstä on luonteeltaan itsenäistä ja sopii Sarkkisen mukaan sinällään etätyöksi. Työtä tehdään digitaalisessa ympäristössä usein valtakunnallisissa tiimeissä.

”Ongelma uusi linja on niille, joiden matka lähimmälle Kelan konttorille on pitkä, joillain jopa satoja kilometrejä. Kela on aiemmin supistanut konttoriverkkoa, mutta työntekijöitä on eri puolilla Suomea. Työntekijät eivät olekaan sinällään vastustaneet uutta etätyölinjausta vaan halunneet siihen järkeviä poikkeuksia.”

”Etätyölinjauksen yksityiskohtien sijaan isoin ongelma tässä kaikessa vaikuttaa olevan Lehtosen henkilöstöä väheksyvä asenne. Toivon todellakin pääjohtajan ottavan tästä opiksi ja muuttavan toimintatapaansa”, Sarkkinen viestittää.