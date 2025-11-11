Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja, vasemmistoliiton Li Andersson on pääosin tyytyväinen EU-tuomioistuimen päätökseen minimipalkkadirektiivin säilyttämisestä.

Tuomioistuin päätti tänään tiistaina suurelta osin pitää voimassa minimipalkkadirektiivin, jolla turvataan elämiseen riittävä vähimmäispalkka jäsenmaissa lakisääteisellä minimipalkalla tai työehtosopimusjärjestelmän kautta.

Direktiivistä kumottiin sitovat kriteerit lakisääteisten minimipalkkojen määräytymisestä sekä kielto minimipalkkojen laskemisesta indeksien perusteella.

Minimipalkkadirektiivillä on onnistuttu nostamaan merkittävästi pienimpiä palkkoja.

Tanska vei direktiivin EU-tuomioistuimeen vaatien sen kumoamista kokonaan, koska tanskalaisten tulkinnan mukaan EU:lla ei ollut perussopimusten nojalla toimivaltuuksia työehtosopimuksiin tai palkkojen määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja niistä tulisi päättää vain jäsenvaltioissa.

Nyt tämä tulkinta kumottiin tuomioistuimen päätöksessä.

Kyse perusasioista

Li Andersson on pääosin tyytyväinen tuomioistuimen päätökseen.

– Osittaisesta kumoamisesta huolimatta päätös osoittaa selkeästi, että EU:lla on selkeä toimivalta tehdä sosiaalisia oikeuksia vahvistavaa politiikkaa, jossa tunnistetaan riittävien palkkojen ja työmarkkinaneuvotteluiden tärkeys ihmisten hyvinvoinnille, hän sanoo.

– Tämä on myös tärkeä viesti eurooppalaisille työntekijöille ja ammattiliitoille siitä, että niillä on kaikki oikeus vaatia elämiseen riittäviä palkkoja. Kysymys on perusasioista.

Merkitystä erityisesti Itä-Euroopassa

Direktiivi ei aseta yhtä EU:n laajuista minimipalkkaa ja esimerkiksi Suomessa se ei aiheuttanut merkittäviä lainsäädännöllisiä muutoksia. Anderssonin mukaan silti monissa EU-maissa sillä on kuitenkin jo nyt ollut suuri merkitys työntekijöiden ja ammattiliittojen kannalta. Hän toteaa, että vaatimus työehtosopimusten 80 prosentin kattavuudesta on keskeinen tavoite, joka liittyy myös Suomen työmarkkinapolitiikkaan.

– Minimipalkkadirektiivillä on onnistuttu nostamaan merkittävästi pienimpiä palkkoja ja vähentämään palkkaeroja erityisesti itäisen Euroopan maissa, Andersson sanoo.

– Maissa on myös käynnissä erittäin kunnianhimoisia prosesseja työehtosopimusten kattavuuden nostamiseksi. Kyselyiden mukaan eurooppalaiset ovat huolissaan erityisesti arjen kustannuksista. Päätös osoittaa, että meillä on mahdollisuus tehdä politiikkaa, joka oikeasti näkyy ihmisten elämässä.