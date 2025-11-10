Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on valitsi toiseksi varapuheenjohtajakseen kansanedustaja Pia Lohikosken. Lohikoski, 48, on toisen kauden kansanedustaja Keravalta.

Hänet valittiin perhevapaalle jääneen kuopiolaisen kansanedustajan Laura Meriluodon tilalle. Lohikoski toimi varapuheenjohtajana jo edellisellä eduskuntakaudella.

Lohikoski odottaa rankkaa politiikan syksyä.

– Käynnissä on kokoomuksen ja perussuomalaisten ennennäkemätön hyökkäys työntekijöitä ja hyvinvointivaltiota kohtaan. On minulle kunnia ja myös velvollisuus olla mukana tekemässä kaikkeni, että hallituksen aikeita saadaan pysäytettyä, Lohikoski sanoo.

– Tänä syksynä ajankohtaisia hallituksen hankkeita ovat esimerkiksi irtisanomista helpottava potkulaki sekä kaikkein köyhimmiltä vievä toimeentulotuen leikkaus. Vasemmistoliitto on näissäkin kysymyksissä työntekijän ja pienituloisen puolella.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa riihimäkeläinen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana turkulainen kansanedustaja Timo Furuholm.