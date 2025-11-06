ILMOITUS ILMOITUS

Pääministeri Petteri Orpon toivoma ja alkaneeksi julistama käänne kasvuun viivästyy kaikilla aloilla. Keskiviikkona Suomen suurin vientiala Teknologiateollisuus kertoi toiveiden ripeästä käänteestä hiipuneen.

Torstaina samaa säveltä kuultiin rakennusalalta ja sahateollisuudesta.

Rakennusalan edelleen vaisuista näkymistä saatiin tietoa Stark Suomen yritysasiakkailleen teettämästä kyselystä. Siihen vastanneista 860 alan ammattilaisesta ja yrittäjästä 40 prosenttia sanoi rakennus- ja remontointihankkeiden määrän vähentyneen vuoden alusta.

Melkein kolmasosa (31 %) vastanneista on tilanteen vuoksi joutunut joko irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään tämän vuoden aikana.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista rakennusalan ammattilaisista kertoi suomalaisten remontointi- ja rakentamisinnon laskeneen tänä vuonna. Suurimmat syyt hankkeiden vähenemiselle on heidän mukaansa talouden tila ja yleinen epävarmuus.

42 prosentilla töiden määrän oli pysynyt samana. Tästä huolimatta tilanne ei ole hyvä, sillä isolla osalla töiden määrä on vähentynyt jo aiemmin.

Vain neljäsosa vastaajista uskoo tilanteen paranevan loppuvuoden aikana.

Negatiivisia näkymiä on lisännyt päätös vähentää kotitalousvähennyksen remonttiosuutta.

Enemmistö vastaajista uskoo parempaan ensi vuoteen. Niin tosin uskoi vuosi sitten tehdyssä kyselyssäkin. Toisin kävi.

Rakennusalan ammattilaisten toiveissa korostuivat korjausrakentamisen tukitoimet ja kotitalousvähennyksen korottaminen. Valtion käynnistämät rakennusprojektit nostettiin myös esille, samoin helpotukset remonttilainojen saamiseen.

Ei valoa Euroopassakaan



Sahateollisuudessa Suomi on Euroopan kolmanneksi suurin tuotantomaa. Sahateollisuuden torstaina julkistamassa suhdannekatsauksessa tuotantomäärät viime vuoteen verrattuna ovat olleet kasvussa, mutta vertailuvuosi 2024 oli erittäin heikko.

Tämän vuoden edetessä tuotantomäärät ovat olleet suhteellisesti laskusuuntaiset.

Euroopankaan tasolla valoa ei ole näkyvissä.

– Sahateollisuuden markkinat ovat olleet koronan jälkeen haasteelliset ja rakentaminen mataa edelleen sekä kotimaassa että Euroopassa. Yli puolet sahateollisuuden kahdestakymmenestä tärkeimmästä vientimaasta sijaitsee Euroopassa ja maanosan heikko taloustilanne kurittaa sahayrityksiä, kertoo Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.

Viennin osuus suomalaisten sahojen tuotannosta on 80 prosenttia.

– Kokonaisuutena sahateollisuuden kokonaiskuva on sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä kehno, Aalto sanoo.