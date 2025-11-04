ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvostelee käynnissä olevaa sopeutus- ja talouskeskustelua. Hänen mukaansa ”siitä on tullut kummallista kilvoittelua, jossa puolueet poliittisen kentän eri laidoilta skabaavat sillä, kenellä on pokkaa lyödä isoin miljardilukema pöytään ja sanoa, että me pystymme sopeuttamaan ensi kaudella NÄIN paljon”.

Koskelan mielestä keskustelulla ei ole mitään tekemistä vastuullisen talouspolitiikan kanssa.

Facebook-kommentissaan hän kirjoittaa, miten tällä hallituskaudella on nähty, että raju leikkaaminen ei ole johtanut velkaantumisen hillintään.

”Sen sijaan se on heikentänyt ihmisten ostovoimaa ja tulevaisuususkoa sekä vahvistanut yhteiskunnallista apatiaa, jossa kukaan ei uskalla kuluttaa ja kaikki paitsi rikkaat pelkäävät työpaikkansa ja toimeentulonsa puolesta.”

Koskela pitää tällaista puhetta vahingollisena myös siksi, että se kaventaa talouspoliittista mielikuvitusta. Puhe siitä, kuka uskaltaa leikata eniten, jättää alleen leikkausten seuraukset.

Hän katsoo, että tämän hallituskauden jälkeen hyvinvointivaltion rakenteet natisevat liitoksistaan.

”Se tarkoittaa lisää kustannuksia, kun ihmiset kouluttautuvat vähemmän, sairastavat enemmän ja syrjäytyvät useammin. Juuri nyt olisi aika miettiä, miten tämä kaikki korjataan, mutta sen sijaan mietitään, kenellä on eniten pokkaa leikata lisää. Tässä pelissä lopputulosta ei valitettavasti ole mahdollista paikata soittamalla hätäkeskukseen.”

Talous halutaan saada kuntoon ja velkaantuminen kuriin, mutta Koskelan mukaan sopeutus on tehtävä järkevällä tahdilla ja oikeudenmukaisilla keinoilla.

”Toivon, että rikkaiden verotus, maltillinen aikataulu, ilmaston kuumenemisen hillintä ja hyvinvointivaltion vaaliminen olisivat prioriteetteja useammalle. Kenellä on eniten pokkaa -pelissä kun ei ole voittajia.”