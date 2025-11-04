Vasemmistoliiton kansanedustajan Mai Kivelän mukaan hallitus vie Suomea väärään suuntaan köyhyyden poistamisen ja ilmasto- ja ympäristökestävyyden saavuttamisessa eli YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteissa.

Kivelä pitää vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuheen asiasta eduskunnan täysistunnossa tänään tiistaina.

– Oikeistohallitus on epäonnistunut. Metsien kestävä käyttö on surkealla tolalla emmekä ole saavuttamassa omia ilmastotavoitteitamme, Kivelä sanoo.

”Metsien kestävä käyttö on surkealla tolalla.”

– Lisäksi köyhyys, asunnottomuus ja nälkä yleistyvät leikkauspolitiikan vuoksi entisestään.

Metsät päästölähteiksi

Kivelä muistuttaa siitä, että Suomen hiilinielut ovat romahtaneet ja metsät kääntyneet päästölähteeksi. Hänen mukaansa metsäteollisuuden tuottama arvonlisä kulutettuihin raaka-aineisiin nähden ei ole sillä tasolla, jolla sen pitäisi olla. Suomen materiaalien kulutusaste asukasta kohti on EU:n korkeimpia.

– Omien luonnonvarojemme huolimattoman käytön päälle olemme yksi eniten kielteisiä ulkoisvaikutuksia muille maille aiheuttava maa, Kivelä painottaa.

– Tuontimme aiheuttaa merkittäviä ilmasto- ja kemikaalipäästöjä sekä luontokatoa myös muualla maailmassa.

Asunnottomuus palasi



Euroopan neuvosto on todennut toistuvasti, että Suomen sosiaaliturvan taso on liian alhainen. Kivelä huomauttaa myös siitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen takia tuloköyhyyteen perustuva asunnottomuus on tehnyt paluun Suomeen, ja maksuhäiriöt, häädöt ja ulosotot ovat lisääntyneet sekä leipäjonot kasvaneet.

– Hallitus pyrkii romuttamaan suomalaisen yhteiskuntamallin, joka on perustunut vahvoihin julkisiin palveluihin ja kattavaan sosiaaliturvaan. Yhteiskuntamallin, joka on onnistuneesti tuottanut tasa-arvoa ja hyvinvointia suomalaisille ja tehnyt Suomesta esimerkin maailmalla, Kivelä sanoo.