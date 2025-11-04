Ylen MOT-toimitus julkaisi maanantaina 3.11. jutun ukrainalaisten kausityöntekijöiden hyväksikäytöstä suomalaisella marjanpoiminta-alalla.
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää ohjelmassa esiin tulleita asioita häpeällisinä.
– Esimerkiksi työvuorolistoja ei ole saatavilla asianmukaisella tavalla eikä työaikakirjanpitoa ole, sairausajan palkkaa ei saa silloinkaan, kun siihen olisi oikeus eikä ylitöistä makseta lain mukaisia korvauksia. Hyväksikäytön uhrit eivät uskalla viedä asioita eteenpäin, Eloranta vetää yhteen Mansikan pimeä puoli -ohjelman sanomaa.
Työperäinen hyväksikäyttö on syksyn mittaan puhuttanut julkisuudessa. STT teki paljastusjutun Turun telakan hyväksikäyttötapauksista ja toimittaja Paavo Teittinen julkisti ilmiöön liittyvän kirjan Pitkä vuoro – kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen.
Elorannan mukaan asia ei valitettavasti ole uusi, vaan se on jatkunut eri aloilla vuosikymmeniä.
Viranomaisilla työperäisen hyväksikäytön laajuus on tiedossa, mutta resurssit ja keinot puuttua siihen ovat vähäisiä. Päättäjiltäkin on puuttunut tahtoa päästä ilmiöstä eroon lopullisesti, hän väittää.
– Työperäinen hyväksikäyttö on selkeästi maan tapa ja kannattava bisnes. Kiinnijäämisriski on pieni ja sanktiot olemattomia. Tähän pitää tulla kertakaikkinen muutos.
Uusia lakeja tai lisää viranomaisresursseja
Vireillä oleva rikoslain muutos on Elorannan mielestä pieni askel oikeaan suuntaan, mutta riittämätön. SAK vaatii maan hallitukselta voimakkaita lisätoimia ilmiön kitkemiseksi.
– Esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisointi, ammattiliittojen kanneoikeus, tilaajavastuulain laajentaminen koko alihankintaketjuun sekä hankintalain täsmentäminen vastuuttamalla ostaja ovat helppoja toimenpiteitä, eivätkä ne maksaisi valtiolle yhtään mitään, Eloranta toteaa.
Mikäli Orpon-Purran hallitukselle kustannusneutraalit keinot eivät poliittisista syistä kelpaa, vaihtoehtona on viranomaisresurssien tuntuva kasvattaminen vähintään useilla kymmenillä miljoonilla euroilla.
– Pääministeripuolue kokoomus puhuu kauniisti ”toivon tuomisesta kotiin”. Nyt olisi mahdollisuus näyttää teoilla, että saman toivon tuominen koskee myös työperäisen hyväksikäytön uhreja ja asemaa, Eloranta huomauttaa.
Hän kysyy, kuinka monta räikeää tapausta vielä tarvitaan, jotta oikeusministerin lisäksi muutkin hallituksessa heräävät ilmiön vakavuuteen.
– Epärehelliset toimijat romuttavat suomalaisia työehtoja, tuhoavat reilua kilpailua ja vähentävät valtion verotuloja. Suomella ei ole varaa antaa tämän jatkua.