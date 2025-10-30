ILMOITUS ILMOITUS

Hallituksen tavoitteena on uudistaa valtioneuvoston viestintää niin, että hallituksen omat viestit ”menevät läpi” julkisuudessa nykyistä paremmin, kertoo Helsingin Sanomat.

Petteri Orpon hallituksen hankkeessa tavoite on keskittää kaikkien ministeriöiden viestintä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. HS:n hankkiman asiakirjan perusteella hankkeen voi tulkita poliittiseksi:

”Kansalaisten kokemus talouspoliittisten ratkaisuiden epäoikeudenmukaisuudesta haastaa tällä hetkellä hallituksen omien viestien läpimenoa julkisuudessa”, viime viikolla päivätyssä asiakirjassa sanotaan.

”Julkista keskustelua hallitsevat erityisesti narratiivit leikkausten seurauksista, mikä vaatii tuekseen pitkän aikavälin konkreettisia hyötyjä ja rakenteellisten uudistusten positiivisia vaikutuksia korostavaa viestintää”, se jatkuu.

Suomen sanotaan aina olevan jollain tiellä. 1990-luvulla se oli Uuden-Seelannin tie, tosin en muista miksi. Perussuomalaisten retoriikassa Suomi on ollut vuosikausia Ruotsin tiellä, vaikka esimerkiksi katujengeistä ei ole kuultu mitään pitkään aikaan. Leikkauksia on perusteltu Kreikan tien välttämisellä.

Tällä hetkellä ajankohtaisimmalta näyttää kuitenkin Unkarin tie. Unkari ja muut autoritaariset valtiot haluavat, että niiden johdon hallitsema ja valitsema totuus on myös virallinen totuus, on objektiivinen todellisuus mitä tahansa.

Pääministeri Petteri Orpo on pitkän synkistelyvaiheen jälkeen halunnut levittää juuri millä hetkellä tahansa tapahtuvan talouskäänteen ilosanomaa nyt kolmisen kuukautta. Todellisuus ei vain taivu hänen tahtoonsa, mistä saatiin tuorein esimerkki tänään. Kun näin ei käy, on suuri kiusaus muuttaa faktoja viestinnällä.

Petteri Orpolla on paljon ansioita, kun hän on kokoomuksen Eurooppa-puolueen johtoon kuuluvana ollut antamassa lähtöpasseja Unkarin pääministerille Viktor Orbanille. Niitä ansioita ei nyt kannattaisi tahrata ryhtymällä itse orbanilaiseksi.