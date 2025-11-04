Hallituksen esittämä potkulaki on tiistaina eduskunnan lähetekeskustelussa. Orpon hallitus esittää, että irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto varoittaa irtisanomissuojan heikentämisen johtavan syrjinnän lisääntymiseen työelämässä.
– Kenenkään ei pitäisi voida menettää työtään raskauden vuoksi tai siksi, että puuttuu työpaikalla tapahtuviin väärinkäytöksiin. Potkulain myötä syrjivien irtisanomisperusteiden naamiointi tulee helpommaksi, Meriluoto sanoo.
Tasa-arvovaltuutetun lausunnon mukaan esitys tekee merkittävästi helpommaksi naamioida tosiasiallisesti syrjivä halu päästä työntekijästä eroon ei-syrjiväksi ja lain edellytykset täyttäväksi irtisanomisperusteeksi. Esitys myös lisää työnantajan mahdollisuuksia irtisanoa raskaana oleva työntekijä tai työntekijä, jolla on perheenhuoltovelvollisuuksia.
– Irtisanomissuojan heikentämisen on havaittu tutkimuksissa jopa heikentävän syntyvyyttä, kuten myös hallituksen esityksessä kerrotaan. Oikeistohallitus kuitenkin suoltaa liukuhihnalta esityksiä, jotka heikentävät erityisesti naisten työmarkkina-asemaa, Meriluoto sanoo.
Orpon hallitus valmistelee myös esitystä, jolla vuoden mittaiset määräaikaiset työsuhteet sallittaisiin ilman perustetta. Etenkin tämän esityksen on arvioitu lisäävän raskaussyrjintää työelämässä.
– Oikeistohallitus pyrkii kaikin keinoin lisäämään työelämän epävarmuutta ja eriarvoisuutta. Haitallisia esityksiä kutsutaan edelleen “työllisyystoimiksi”, vaikka niille ei ole kyetty osoittamaan minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia, Meriluoto sanoo.
Meriluodon mukaan pienten yrityksien rekrytointikynnyksen madaltamiseksi olisi myös oikeudenmukaisempia keinoja, joita vasemmistoliitto on esittänyt esimerkiksi viime vuonna julkaistussa pienyrittäjäohjelmassa.
– Ensimmäisen työntekijän palkkaamista voitaisiin helpottaa porrastamalla työnantajamaksuja tai antamalla niistä määräaikainen vapautus. Jostain syystä oikeistohallitukselle sopii ainoastaan sellaiset keinot, joilla heikennetään työntekijöiden asemaa.