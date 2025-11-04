Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun niin sanotusta potkulaista, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo irtisanomissuojan heikentämisen vievän suomalaisen työelämän kehitystä väärään suuntaan.

– Oikeistohallituksen potkulaki vie suomalaista työelämää täysin väärään suuntaan. Sen sijaan, että työelämässä panostettaisiin työssä jaksamiseen ja jatkuvaan oppimiseen, etenkin ikääntyvistä ja terveysongelmista kärsivistä työntekijöistä halutaan vain päästä eroon, Koskela sanoo.

Hallituksen esityksessä on todettu, että muutos lisää epävarmuutta erityisesti niiden työntekijöiden kohdalla, joiden työsuoritus on syystä tai toisesta heikentynyt. Työsuorituksen heikkeneminen on voinut johtua monista eri syistä, esimerkiksi sairauksista, mielenterveysongelmista, yksityiselämän huolista, ikääntymisestä tai osaamisen vanhentumisesta.

– Samalla kun oikeisto vaatii eläkeiän nostamista, ajaa se politiikkaa, jonka myötä yhä useampi ikääntynyt joutuu työelämästä syrjään jo ennen eläköitymistä. Aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen ovat surullisia esimerkkejä tästä politiikasta.

Koskela katsoo potkulain myötä irtisanottavien työntekijöiden joutuvan kohtuuttomaan tilanteeseen, kun työllisyystilanne on heikko ja henkilöperusteisesta irtisanomisesta seuraa 45 päivän karenssi työttömyysturvassa.

– Jatkossa yhä useampi ihminen jää pitkäksi ajaksi ilman työttömyysturvaa vain koska on joutunut irtisanotuksi. Vähintä mitä tässä yhteydessä voitaisiin tehdä, olisi poistaa irtisanottavien rangaistusluonteinen ja epäoikeudenmukainen karenssi.