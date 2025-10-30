ILMOITUS ILMOITUS

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen on valittu Euroopan tasolla työntekijöiden oikeuksia ajavan European Trade Union Confederation (ETUC) -järjestön naiskomitean varapuheenjohtajaksi. Kausi kestää neljä vuotta.

Järjestö on perustettu vuonna 1973. ETUC:n jäsenistö koostuu 81 kansallisesta ammattiyhdistysjärjestöstä 36 Euroopan valtion alueella. Jäseniä on yli 60 miljoonaa.

Naiskomitea on nuorisokomitean ohella toinen ETUCin pysyvistä komiteoista, jolla on merkittävää sananvaltaa EU:n päätöksenteossa.

Puheenjohtajaksi valittiin Rossella Benedetti Italiasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hélene Ibanez Ranskasta. Puheenjohtajistona ja työvaliokuntana toimivassa presidiumissa on lisäksi kolme muuta jäsentä. Edellisellä nelivuotiskaudella Katja oli presidiumin jäsen.

SAK:n uutisenmukaan naiskomitea seuraa parhaillaan tarkasti kesällä julkistetun naisten oikeuksien tiekartan toteutumista ja pyrkii vaikuttamaan ensi keväänä julkistettavaan EU:n tasa-arvostrategiaan.

Ensi vuonna odotetaan myös säädöstä laatutyöpaikoista, missä toivotaan näkyvän myös konkreettisia tasa-arvotavoitteita. Naiskomitea pitää niin ikään tärkeänä, ettei säätelyä purkavissa omnibus-paketeissa romuteta naisten asemaa.

– Samaan aikaan kun pyritään saamaan aikaan parannuksia, on myös puolustettava olemassa olevaa, Syvärinen muistuttaa.

Hänen mukaansa naisten oikeuksia kohtaan on käynnissä merkittävä vastaisku Suomessa ja Euroopassa, eikä tähän asti saavutettuja asioita voi pitää itsestäänselvyyksinä. Esimerkiksi palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpano EU:n jäsenmaissa etenee takkuisesti.

– Työnantajapuoli on aktiivisesti yrittänyt vesittää ja jarruttaa direktiiviä. Perusteettomista palkkaeroista on päästävä eroon. Jos yritykset vastustavat avointa ja reilua palkkausta, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että on hyvä bisnes maksaa naisille vähemmän, Syvärinen sanoo valinnasta kertovassa SAK:n uutisessa.