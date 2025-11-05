Kasvun käynnistymisestä merkkejä etsivä pääministeri Petteri Orpo sai juuri ikäviä uutisia Suomen suurimmalta vientialalta Teknologiateollisuudesta. Se kertoi keskiviikkona, että ”positiivinen vire Suomen teknologiateollisuudessa on vahvistunut, mutta toiveet taloussuhdanteen ripeästä toipumisesta ovat hiipuneet”.
Lokakuun lopulla tehdyn tilauskanta- ja henkilöstötiedustelun sanoma on, että uusien tilausten arvo on hieman heikentynyt, tilauskanta pysynyt kohtuullisena ja kysyntä osoittaa vähittäistä piristymistä.
Samalla kauppa- ja geopoliittinen epävarmuus jarruttaa yhä investointipäätöksiä.
Vuoden lopulle toivottu ripeä kasvu Suomen suurimmalla vientialalla ei ole käynnistynyt eikä nopeaa toipumista ole näköpiirissä lähitulevaisuudessakaan. Kysyntä näyttää pikku hiljaa elpyvän, mutta saatujen uusien tilausten arvo oli heinä–syyskuussa seitsemän prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä. Se oli kuitenkin kymmenen prosenttia suurempi kuin vuoden 2024 vastaavalla ajanjaksolla.
– Tunnelmat toimialalla ovat nyt kahtalaiset. Toiveikkuus loppuvuoden kasvusta on politiikan tempoilevuuden vuoksi laantunut, mutta toisaalta kysynnän hidas elpyminen antaa merkkejä vakaammasta suunnasta. Markkinoilla on aktiivisuutta, ja se tukee näkymää vähittäisen piristymisen jatkumisesta, sanoo johtava ekonomisti Hanne Mikkonen Teknologiateollisuuden tiedotteessa.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 19 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Suurimmalla toimialalla, kone- ja metallituoteteollisuudessa, uusien tilausten arvo oli heinä-syyskuussa prosentin pienempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuodentakaiseen verrattuna uusien tilausten arvo nousi 20 prosenttia, mutta tilanne oli tuolloin jatkunut hyvin heikkona poikkeuksellisen pitkään.
Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä Suomessa pysyi vakaana eli noin 331 000:ssa. Lomautettujen määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuodesta ja oli lokakuun lopussa noin 7 700 henkilöä.