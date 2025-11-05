ILMOITUS ILMOITUS

New Yorkin pormestariksi valittu Zohran Mamdani on määritellyt itsensä demokraattiseksi sosialistiksi. Häneltä on kysytty, mitä se tarkoittaa.

Vuosi sitten kampanjaansa aloitellessaan Mamdani vastasi Democracy Now -ohjelman haastattelussa kysymykseen näin:

– Mielestäni se tarkoittaa, että en esiinny pelkästään yksilönä, vaan pikemminkin osana laajempaa perinnettä, joka sanoo, että nämä ongelmat on nyt ymmärrettävä systeemisellä tasolla. Ja jos haluamme tarjota newyorkilaisille tarvittavan ihmisarvon, meidän on alettava varmistaa, että kaikki mitä he tarvitsevat tällaiseen elämään, on heille taattu, eikä se ole jotain, mistä heidät voidaan hinnoitella ulos, kuten näemme tänään vuokran, lastenhoidon ja julkisen liikenteen kanssa.

Syyskuussa hänelle esitettiin sama kysymys uudelleen samassa ohjelmassa. Nyt Mamdani aloitti lainaamalla Martin Luther Kingiä, joka sanoi 1960-luvulla, että ”kutsukaa sitä demokratiaksi tai demokraattiseksi sosialismiksi. Vaurauden on jaettava paremmin kaikille Jumalan lapsille tässä maassa”.

Mamdani puhui köyhyydestä maailmanhistorian rikkaimmassa kaupungissa.

”Kun kävelin tähän haastatteluun, kävelin ohi newyorkilaisen, joka nukkui kadulla. Se on kaupungin köyhyyden taso, ja silti se tapahtuu suuren vaurauden keskellä. Ja tämän kaupungin vision on oltava sellainen, joka ymmärtää, että työssäkäyvien ihmisten arvokkuuden on palattava politiikkamme ytimeen, ja siihen keskittyminen täyttää ne ihanteet, jotka toivat niin monet alun perin politiikkaan, ja sen hylkääminen on ajanut niin monet pois siitä.”

Asuntoneuvoja ennen politiikkaa



34-vuotias Zohran Mamdani työskenteli ennen politiikkaan siirtymistään asuntoneuvojana. Hän auttoi Queensin pienituloisia asunnonomistajia häätöjen vastaisessa taistelussa.

Vuonna 2021 hänet valittiin New Yorkin osavaltion edustajainhuoneeseen Queensista.

Käsistä karanneet asumiskustannukset olivat yksi hänen kampanjansa kulmakivi. Yksiön keskimääräinen vuokra Manhattanilla on 4 778 dollaria, yli 4 100 euroa. Kolmessa vuodessa se on noussut 20 prosenttia.

Mamdanin asuntosuunnitelmassa kaupungin miljoonan vuokravakautetun asunnon vuokrat jäädytettäisiin neljäksi vuodeksi.

Hänellä on myös omaperäinen idea laajentaa kaupungin omistamien ruokakauppojen verkosto nykyisestä kuudesta kaikkiin New Yorkin kaupunginosiin. Asiointi niissä olisi asiakkaille halvempaa, koska ruokaa myytäisiin tukkuhintaan, ja myymälät olisivat vapautettuja vuokrasta tai kiinteistöveroista.

Mamdani haluaa myös tehdä julkisista busseista ilmaisia ​​ja nykyistä nopeampia. Suunnitelma maksaisi hänen mukaansa kaupungille 630 miljoonaa dollaria vuodessa.

Uusi pormestari ajaa myös ilmaista päivähoitoa lapsille.

Yhteisöturvallisuudella elämänlaatua



Newyorkilaiset kokevat elämänlaatunsa heikentyneen. Tänä vuonna tehdyssä kyselyssä 34 prosenttia kaupungin asukkaista arvioi kaupungin erinomaiseksi tai hyväksi. Vuonna 2017 vastaava luku oli 51 prosenttia.

Elämänlaadun parantamiseksi Mamdanin ohjelmassa on yhteisöturvallisuusosaston perustaminen. Se laajentaisi kaupungin mielenterveyspalveluja. Siihen kuuluisi järjestelmä, jonka avulla mielenterveystyöntekijät voivat vastata hätäpuheluihin poliisin sijaan.

Lisäksi Mamdani haluaa sijoittaa etsivää henkilöstöä sadalle metroasemalle. Vihan ja väkivallan ehkäisyohjelmien rahoitusta hän esittää lisättäväksi 800 prosentilla.

Kaupungin minimipalkan Mamdani nostaisi nykyisestä 16,50 dollarista tunnissa 30 dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Rahat rikkaita verottamalla



Vasemmistolainen joutuu aina vastaamaan kysymykseen, mistä rahat.

Zohran Mamdani on jo vastannut.

Hän haluaa nostaa yritysverokannan 11,5 prosenttiin nykyisestä 7,25 prosentista. Sama verokanta on voimassa New Jerseyssä.

Lisäksi Mamdani on esittänyt kiinteää 2 prosentin veroa newyorkilaisille, jotka tienaavat yli miljoona dollaria vuodessa. Siis miljonääriveroa, niin kuin vasemmistoliitto Suomessa.

Kampanjan mukaan näillä korotuksilla kerättäisiin 9 miljardia dollaria.

Mamdanin vastustajat, etunenässä presidentti Donad Trump leimasivat hänet kommunistiksi.

– Tänään olemme puhuneet selkeällä äänellä: toivo elää, Mamdani sanoi kannattajilleen voittopuheessaan.