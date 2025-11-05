Velkajarru pysäyttää Suomen ja uhkaa demokratiaa, totesi Vasemmistonuorten viime viikonlopun liittokokous kannanotossaan. Se vaatii velkajarrun välitöntä purkamista.

Vasemmistonuorten mukaan velkajarru on parlamentaarinen sopimus, joka pakottaa Suomen ikuisten leikkausten kierteeseen. Se ei ole saanut kansan hyväksyntää vaaleissa tai äänestyksessä, vaan se on epädemokraattisesti solmittu kesken vaalikauden kulissien takana.

Velkajarrun tilalle liittokokous vaati ilmasto-, luonto- ja hoivajarrua ohjaamaan Suomen tulevaisuutta.

Vastustavaa kantaansa Vasemmistonuoret perusteli sillä, että Suomi ei voi säästää itseään ulos stagnaatiosta, vaan elvytys vaatii investointeja.

”Velkajarru tulee ajamaan Suomen talouden näivettymisen kierteeseen, joka estää tarvittavat investoinnit ja syventää työttömyyttä.”

Lokakuussa hyväksytty velkajarru tarkoittaa Vasemmistonuorten mielestä sitä, että Suomessa on vastaisuudessa enää yksi oppositiopuolue, vasemmistoliitto.

”Kaikki muut eduskuntapuolueet ovat hyväksyneet roolinsa kokoomuksen apupuolueina ja politiikan suurimmaksi tehtäväksi leikkaamisen hinnalla millä hyvänsä. Mikään velkajarrusopuun lähteneistä puolueista ei rehellisesti voi puhua itsestään hyvinvointivaltion puolustajana niin kauan kuin ovat sitoutuneet sen näivettävään politiikkaan.”

Liittokokouksen mukaan velkajarru kaventaa demokratiaa alistamalla kaiken päätöksenteon kurjistuspolitiikan raameihin. Lisäksi se uhkaa myös rajata kansalaisten valtaa.

”Hallituksen muodostamisen tulee pohjata eduskuntavaalien tulokseen, ei kulissien takana tehtyihin sopimuksiin. On selvää, ettei vasemmistoliiton tule lähteä hallituksiin, joiden talouspolitiikka perustuu velkajarruun.”

Velkajarrun sijasta Vasemmistonuoret painaisi hyvinvointikaasun pohjaan. Politiikan tulee perustua ihmisten tarpeiden täyttämiseen ja maapallon resurssien puitteissa toimimiseen. Kuolleella planeetalla ei talous pyöri, eikä kukaan sitä ole pyörittämässä jos tarvittavaa hoivaa ei saa.