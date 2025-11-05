ILMOITUS ILMOITUS

– Lisäksi katson, että tällainen kehitys vaikuttaa työllisyyteen kielteisesti, sillä oikeudenkäyntiprosessien pelossa ei välttämättä uskalleta rekrytoida uutta työvoimaa. Epätarkka lainsäädäntö siirtää myös lainsäädäntövaltaa tietoisesti eduskunnalta tuomioistuimille, mikä ei ole mielestämme hyväksyttävää.

Puhuja oli perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto, päivä 17.12.2018 ja asia Juha Sipilän hallituksen esittämä irtisanomissuojan heikentäminen.

Perussuomalaiset kannatti lain hylkäämistä yhdessä vasemmisto-opposition kanssa.

Sipilän hallitus esitti henkilöperustaisen irtisanomisen helpottamista alle 20 työntekijän yrityksissä. Muutoksen tarkoitus oli alentaa työllistämisen kynnystä.

Nyt Petteri Orpon hallitus helpottaa irtisanomisia lisää tiistaina lähetekeskustelussa olleella potkulailla. Tällä kertaa perussuomalaiset kannattaa vielä kovempaa lakia kuin he aiemmin vastustivat.

– Me perussuomalaiset epäilemme myös irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksia. Hallituksen esityksessäkin todetaan, ettei voimassa olevan tutkimustiedon perusteella voida luotettavasti arvioida irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksia. Siksi nähdään, että hallituksen tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin, joilla parannetaan pienien yrityksien työllistämismahdollisuuksia ilman irtisanomissuojan heikennyksiä, esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa olevalla kannustavalla yritysveromallin käyttöönotolla, Lehto sanoi.

Perussuomalaiset teki esitykseen ryhmänä seuraavan lausumaesityksen:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla parannetaan pienien yrityksien työllistämisedellytyksiä irtisanomissuojaa heikentämättä. Ja samalla kun uudistuksia tehdään, niin hallitus varmistaa, etteivät hallituksen esitykset johda siihen, että pienet työnantajat ja niiden työntekijät joutuvat usean vuoden mittaiseen epävarmaan tilaan sen johdosta, että lakien epämääräisiin säädöksiin joudutaan hakemaan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja.”

Perussuomalaisten vanhat puheet nosti esiin SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.

– Tuolloin kaikki perussuomalaiset ymmärsivät, mistä oli kyse. Tänään valitettavasti samaa ymmärrystä ei ole, vaikka nyt käsiteltävä lakiesitys on huomattavasti radikaalimpi kuin vuonna 2018. Tämä laki koskee jokaista suomalaista palkansaajaa, Suhonen painottaa.

Suhosen mukaan perussuomalaiset ovat vaihtaneet työntekijöiden puolustamisen taloudellisen eliitin toiveisiin.