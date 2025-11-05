Demokraattien vasemmistosiipeä edustavan Zohran Mamdanin valinta New Yorkin pormestariksi on saanut innostuneen vastaanoton vasemmistoliitossa. Puolue onnittelee häntä sosiaalisessa mediassa.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on häikäistynyt Mamdanin hymystä.

– Mikään ei ole aikoihin tehnyt minuun sellaista vaikutusta. Ja kun mietin, niin ymmärsin, että en ole tottunut sellaiseen politiikassa. Euroopassa vasemmisto on lähtökohtaisesti vihainen. Myös minä olen ollut sitä usein, hän kirjoittaa keskiviikkoaamuna.

Mamdani osoittaa, että myös vasemmisto on aito muutosliike.

– Mutta iloa, sitä on ja sitä tarvitaan. Myös toivottomina hetkinä. Se on energisoiva tunne. Se saa minut haluamaan mukaan kampanjaan ja projektiin. Minulle hymy kertoo sen, että hän uskoo politiikkaansa.

Andersson toteaa Mamdanin olevan inspiroiva esimerkki vasemmistolaisten politiikan kannatuksesta ja voimasta.

– Samalla hänen kampanjansa antaa myös opetuksia tasa-arvon ja hyvinvointivaltion puolustajille ympäri maailmaa.

Hän painottaa sitä, että pitää uskaltaa haastaa.

Andersson muistuttaa myös siitä, että Mamdani keskittyy ihmisten arkea koskevaan elinkustannuskriisiin

– Hän kampanjoi muun muassa maksuttoman joukkoliikenteen ja lastenhoidon puolesta. Hän esitti myös julkisesti omistettuja ruokakauppoja. Vaikka hänen politiikkaansa on kutsuttu käytännössä sosiaalidemokraattiseksi, niin täytyy sanoa, että Euroopassa ei olla sieltä suunnalta kuultu uskottavia ratkaisuja näihin kysymyksiin tai edes tunnistettu yhtä voimakkaasti niiden poliittista tärkeyttä.

Valonpilkahduksia

Myös Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki kiittelee Mamdanin valintaa.

– Vaikka maailma menee monin paikoin huonompaan suuntaan ja valtaan nousee häikäilemättömiä ja itsevaltaisia johtajia, on nähtävissä myös valonpilkahduksia, hän toteaa facebookissa.

– Suuret kaupungin ympäri maailmaa ovat monesti edistyksellisiä. Suurissa kaupungeissa tehdään progressiivista politiikkaa vastapainona maailmalla puhaltaville hyytävälle konservatiiviselle viimalle.

Arhinmäki muistelee määritelleensä itsensä demokraattiseksi sosialistiksi tultuaan valituksi vasemmistoliiton puheenjohtajaksi vuonna 2009.

– New Yorkin uusi pormestari määrittelee siis itsensä samoin, hän toteaa, ja pohtii, mitä määritelmä tarkoittaa.

– Itse ajattelen sitä pohjoismaisena hyvinvointivaltiona, hän kirjoittaa.

– Demokraattinen sosialismi tarkoittaa maksutonta koulutusta, hyviä ja laajoja julkisia palveluja, oikeutta kohtuuhintaiseen asumiseen, huolenpitämistä silloin kun ihmisellä on vastoinkäymisiä. Tämän mahdollistaa vahva julkinen talous, joka perustuu progressiiviseen verotukseen ja työntekijöiden vahvaan asemaan.

Tavallisia asioita

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää Mamdanin valintaa upeana uutisena.

– Äänestysaktiivisuus oli vilkkainta 50 vuoteen ja Mamdani panosti erityisesti katukampanjointiin, hän kirjoittaa somessa.

Honkasalo muistuttaa Mamdanin nousseen pormestariksi painottamalla perusasioita, kuten maksutonta päivähoitoa alle 5-vuotiaille, huokeaa ja toimivaa joukkoliikennettä sekä edullista asumista.

– Mutta Mamdanin voitto on myös selkeä osoitus vastavoimasta Trumpin pelottavalle toiselle valtakaudelle. Ihmiset haluavat muutosta ja toivoa paremmasta, Honkasalo arvioi.

– Mamdanin voitto on valtava energiaruiske myös meille vasemmistolaisille Suomessa: Tavallisilla arkipäivän asioilla, jokaisen oikeudella inhimilliseen elämään ja ihmisten tasa-arvolla on laaja kannatus myös Suomessa.