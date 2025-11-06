ILMOITUS ILMOITUS

Ylen torstaina julkistama puolueiden kannatusmittaus on harvinaisen väritön. Kaikki hienon hienot kannatuksen muutokset mahtuvat virhemarginaalin sisään. Velkajarru ja perussuomalaisten ministerin Kaisa Juuson kohut eivät liikuttaneet äänestäjiä suuntaan eivätkä toiseen.

Enimmillään muutokset syyskuun gallupiin verrattuna ovat 0,5 prosenttiyksikön luokkaa. SDP:n kannatus parani ja keskustan aleni sen verran.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman voi jo valmistautua seuraavan vaalikauden vähintään kuuden miljardin sopeutusurakkaan tulevana pääministerinä. Demarien kannatus yleensä sulaa vaalien lähestyessä, mutta nyt ero kokoomukseen on yli kuusi prosenttiyksikköä numeroin 25,4 – 19,0, joten väärinkin ajoitetun kuntohuipun pitäisi kyllä kestää.

Demarien korkea kannatus on jossain määrin mysteeri, sillä puheenjohtaja Lindtman profiloituu lähinnä näkymättömyydellä ja mitään sanomattomuudella silloinkin, kun sanoo jotain. Ehkä kyse ei ole niinkään SDP:n hyvyydestä, vaan hallituksen huonoudesta äänestäjien silmissä. Mutta miksi se sitten kanavoituu juuri demareille, joiden vaihtoehto hallitukselle on opposition epämääräisin?

Seuraavassa ryhmässä äänestäjien sieluista kamppailevat perussuomalaiset ja keskusta, joiden kummankin kannatus aleni hivenen.

Ylen tausta-aineiston mukaan työväestön kannatuksen uudelleen saanut perussuomalaiset on nyt 14,6 prosentissa, keskusta 13,8:ssa.

Ylen mukaan työntekijäammateissa toimivista kyselyn vastaajista 25 prosenttia äänestäisi nyt perussuomalaisia. SDP:n osuus duunariäänistä olisi vain vähän korkeampi. Vielä alkukesästä vain viitisentoista prosenttia työtekijöistä ilmoitti Ylen kyselyssä äänestävänsä perussuomalaisia.

Helmikuussa 2024 perussuomalaisten duunarikannatus oli peräti 30 prosenttia, joten hallituksen työnantajia suosivat työmarkkinauudistukset ovat joka tapauksessa rokottaneet sitä.

Neljän suurimman puolueen takana vasemmistoliitto muodostaa yksin oman ryhmänsä, sillä se on niin paljon edellä vihreitä. Vasemmistoliiton kannatus oli lokakuussa 9,5 prosenttia, missä oli 0,1 prosenttiyksikön alenema syyskuuhun verrattuna. Vihreiden kannatus oli 7,3 prosenttia.

Pidemmässä sarjassa vasemmistoliiton kannatus on tänä vuonna vakiintunut yli 9 prosentin lukemiin, kun se vuosina 2022–2023 vaihteli Ylen gallupeissa yleensä 7,5–8,5 prosentin välillä.

Hallituspuolueiden yhteen laskettu kannatus oli lokakuussa 41 prosenttia. Se on lähes sama kuin epäsuositun Juha Sipilän hallituksen suosio samassa kohtaa vaalikautta. Sanna Marinin hallituksen puolueiden kannatus oli samaan aikaan lähes 54 prosenttia, eikä se laskenut missään vaiheessa alle 50 prosentin.