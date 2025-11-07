Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia lohikoski pitää huolestuttavana oikeusministeriön päätöstä siirtää vaalitulosjärjestelmän Ruotsissa sijaitsevaan datakeskukseen, jonka omistaja on amerikkalainen Amazon Web Services (AWS) -yhtiö. Yle uutisoi asiasta torstaina.

Lohikoski jätti asiasta kirjallisen kysymyksen pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitukselle.

– Luottamus vaalien tuloksen oikeellisuuteen on demokratian ydin, Lohikoski muistuttaa.

”Amazon on tunnettu työntekijöiden oikeuksien ja ay-liikkeen aggressiivisesta vastustamisesta.”

– Jos vaalidatan hallinta ja tuloslaskenta siirretään ulkomaisen yhtiön pilveen, herää väistämättä kysymys, miksi hallitus on valmis ottamaan tämän riskin säästöjen vuoksi.

Ylellä oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläinen arvioi, että Amazon on paras, mitä valmistelussa löytyi. Vaalidatan pitäisi pysyä Ruotsissa eikä kopioitua esimerkiksi Amazonin palvelimille Yhdysvaltoihin.

Aito riski

Lohikoski vaatii hallitusta perustelemaan, miksi kustannussäästöt on asetettu etusijalle vaalitulosjärjestelmän luotettavuuden edelle. Hän kysyy, miten kansalaisten luottamus vaalitietojärjestelmän tietoturvaan ja tuloslaskennan eheyteen turvataan mahdollisten pilvipalveluhäiriöiden tai tietoturvaepäilysten sattuessa.

– Vaalien uskottavuus ei saa olla hinnasta kiinni. Mikään järjestelmä ei tietenkään ole aukoton, mutta Amazonin pilvipalveluiden “kyykkääminen” on jo aiemmin realisoitunut uhka, hän sanoo.

– Pienikin vaalidatan eheyteen kohdistuva epäilys voi saada arvaamattomia kierroksia varsinkin, jos samaan aikaan tehdään kohdennettua mielipidevaikuttamista. Tämä on aito riski. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että vain Suomen viranomaisilla on ollut pääsy dataan.

”Irvokasta”

– On nähdäkseni irvokasta, että hallitus on valmis antamaan Suomen demokratian kannalta keskeisen järjestelmän yhtiölle, joka on tunnettu työntekijävihamielisestä toiminnastaan, Lohikoski toteaa.