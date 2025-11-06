ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton ja SDP:n nuorisojärjestöt nokittelevat toisiaan.

Vasemmistonuorten mukaan SDP on lipunut viime aikoina oikealle. Järjestö muistuttaa sen juurista ja yrittää estää puolueen oikeistolaistumisen kirjalahjalla. Vasemmistonuoret lähettää SDP:n puheenjohtajalle Antti Lindtmanille Vladimir Leninin kirjan Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouksessa muistuttaakseen Lindtmania sosiaalidemokratian juurista.

Pari päivää sitten Demarinuoret vaati vasemmistoliitolta pesäeroa vallankumousromantiikkaan. Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka oli huolissaan siitä, että ”vasemmistoliiton toimijat ovat valmiita romantisoimaan ideologioita, jotka ovat tuottaneet hävitystä, sortoa ja ihmisoikeusloukkauksia”.

Taustalla oli Vasemmistonuorten sosialistisen työryhmän kesällä julkaisema pamfletti Sosialismista.

Pamfletin mukaan ”proletariaatin ainoa mahdollisuus pysäyttää riisto, on käydä taisteluun tuotantosuhteiden muuttamiseksi”.

Ensin sen on kuitenkin tultava luokkatietoiseksi, ”sillä vain tietoisena oman asemansa ymmärtävänä luokkana se voi saada aikaan yhteiskunnallisen paineen ja liikkeen, joka kykenee kumoamaan sitä alistavat riistosuhteet ja ottamaan itse tuotantovälineet haltuunsa, siirtyen kapitalismista edelleen kohti sosialismia ja jättäen sen taakseen, kuten porvaristo teki kapitalismia edeltäville muodoille tätä ennen”.

– Vallankumoukselliset aatteet eivät voi olla osa nykypäivän poliittista keskustelua. Tuomitsen tällaisen ääriajattelun ja väkivaltaisen lietsonnan täysin. Eikö vasemmistoliittolaiset ole vielä 2000-luvullakaan sitoutuneet demokraattisen ja väkivallattoman yhteiskunnan rakentamiseen? Kangaskolkka kysyi ilmeisesti pamflettia koskevan Iltalehden uutisoinnin innoittamana, mutta sitä mainitsematta.

Demarinuorille luettavaksi Forssan ohjelma



Vasemmistonuorten vastaus tuli torstaina. Siinä todetaan sosialidemokraattien olleen Suomessa historiallisesti tärkeä poliittinen liike, joka on edistänyt työläisten oikeuksia ja osallistunut hyvinvointivaltion rakentamiseen.

”Viime aikoina puolue on kuitenkin alkanut pedata hallitusyhteistyötä oikeiston kanssa ehdottamalla julkisesti valtavia leikkauksia valtion budjettiin sekä liittymällä mukaan niin kutsuttuun velkajarruun. Vasemmistonuorten mielestä tällaiset taantumukselliset aatteet eivät voi olla osa nykypäivän poliittista keskustelua.”

Vasemmistonuorten viime viikonloppuna Karkkilassa järjestetty liittokokous päätti lähettää Antti Lindtmanille sosiaalidemokraattista kirjallisuutta. Liittokokous päätti äänin 63–45 lähettää Lindtmanille Vladimir Leninin Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouksessa Karl Marxin Pääomien sijaan koko- ja kustannussyistä, ”ja koska Antti ei kuitenkaan lukisi niitä”.

Sen lisäksi Vasemmistonuorten liittohallitus lähettää SDP:n nuorisojärjestölle Demarinuorille linkin emopuolueensa SDP:n hyväksymään sekä sen verkkosivuilla julkaistuun Forssan ohjelmaan, jossa kannustetaan köyhälistöä luokkataisteluun.

Forssan ohjelma löytyy SDP:n verkkosivuilta.

– SDP on viime aikoina liikkunut selvästi oikealle, ja meidän tehtävämme on muistuttaa puoluetta sosiaalidemokratian juurista. On tärkeää, että Suomen vasemmistopuolueet kamppailevat yhdessä oikeistoa vastaan ja tyrmäävät velkajarrun, toteaa liittokokouksessa Vasemmistonuorten puheenjohtajaksi kaudelle 2026–27 valittu Heta Uhtio.