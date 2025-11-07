Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän riihimäkeläinen puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen?

– Tärkein asia oli potkulaki. Eduskunta aloitti tällä viikolla käsittelemään hallituksen esitystä, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä. Esityksen tullessa laiksi irtisanomissuoja madaltuu.

– Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus on perustellut tätä esitystä työllisyyden parantamisella, mutta esitysluonnoksessakin todetaan, ettei työllisyysvaikutuksia ole pystytty luotettavasti arvioimaan.

”Kiitän kansalaisia aloitteesta.”

– Tämä on törkeää oikeistolaista, pelkästään ideologista politiikkaa. En ole yllättynyt, että kokoomus ajaa tällaista politiikkaa, mutta miten perussuomalaiset voivat hyväksyä tämän, kun ovat esiintyneet työntekijöiden puolustajina?

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme nostaneet asian esiin puheissa ja kirjoituksissa. Jatkamme työntekijöiden puolustamista tämänkin asian osalta koko eduskuntakäsittelyn ajan.

– Meille on tärkeää puhua ja toimia työtekijöiden puolustajina. Tämä hallitus on todella työntekijävihamielinen.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Torstaina eduskunnassa käsiteltiin kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on palauttaa työttömyyspäivärahan ja asumistuen suojaosat, jotka poistettiin hallituksen toista huhtikuussa.

– Suojaosien poistaminen on pudottanut ihmisiä osa-aikatyöstä täystyöttömyyteen. Samalla se lisäsi lapsiperheköyhyyttä ja ajoi ihmisiä toimeentulotuelle.

– Kiitän kansalaisia tästä aloitteesta. Se on tärkeä ja kannatamme sitä.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

Viikon kulttuurielämykseksi valitsen Eve Hietaniemen kirjoittaman kirjan Palavaa lunta (Docendo 2023). Se kertoo päihdesairaan Riikan tarinan. Tarina on kaikessa karmeudessaan toivoa antava. Tapasin Riikan tällä viikolla, kun järjestin keskustelutilaisuuden, jossa aiheena olivat huumeet. Riikka oli paikalla kokemusasiantuntijana. Hän sanoi, että niin kauan kun henki kulkee, on toivoa.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.