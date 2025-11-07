ILMOITUS ILMOITUS

Toissa vuonna alkaneessa Sudanin sisällissodassa tapahtuu hirveyksiä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty kutsuu sitä maailman suurimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on tapettu ja yli 12 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

– Muu maailma, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvosto ja EU:n jäsenvaltiot, on pettänyt Sudanin kansan. Emme voi kääntää selkäämme Sudanin siviileille – heidän kohtaamansa vaarat ovat koko maailman nähtävillä. On moraalitonta katsoa sivusta, kun RSF-joukkojen taistelijat tappavat siviilejä, sanoo Amnestyn pääsihteeri Agnès Callamard.

Järjestön mukaan väkivalta Sudanissa eskaloituu: vähintään 40 ihmistä on tiettävästi kuollut 3. marraskuuta hautajaisiin tehdyssä drooni-iskussa Al-Ubayyidin kaupungissa, joka on yksi taisteluiden polttopisteistä. Amnesty vaatii, että Al-Ubayyidiin loukkuun jääneille siviileille taataan turvallinen poistuminen kaupungista. Lisäksi kaikkien valtioiden on lopetettava aseiden toimittaminen sisällissodan osapuolille.

Al-Ubayyidin piirityksen lisäksi RSF-joukot jatkavat myös Kaduglin kaupungin saartoa Etelä-Kordofanissa. Tilanteen suurimmat kärsijät ovat siviilit.

Amnesty vaatii, että RSF-joukot lopettavat välittömästi kaikki hyökkäykset siviilejä ja siviilikohteita vastaan sekä takaavat siviileille turvallisen poistumisen Al-Ubayyidista. Lisäksi kaikkien valtioiden, jotka ruokkivat Sudanin konfliktia, on lopetettava osallisuutensa välittömästi.

– Erityisesti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien on lopetettava aseiden toimittaminen RSF-joukoille, Callamard sanoo.

Amnesty kehottaa alueellisia järjestöjä – kuten Afrikan unionia, Itä-Afrikan alueellista yhteistyöjärjestöä (IGAD), Islamilaista yhteistyöjärjestöä (OIC) ja Arabiliittoa – lisäämään painetta RSF-joukoille, jotta hyökkäykset siviilejä vastaan loppuvat.

Hyökkäyksiä ja joukkomurhia



RSF-joukot taistelevat vallasta Sudanin armeijaa (SAF) vastaan. RSF-joukot saartoivat 1,5 miljoonan asukkaan Al-Faširin kaupunkia toukokuusta 2024 lähtien, ja ilmoittivat 26. lokakuuta 2025 vallanneensa osia Al-Faširista, joka oli viimeinen suuri Sudanin armeijan hallinnassa oleva kaupunki Darfurin alueella. Sudanin armeija ilmoitti vetäytyneensä kaupungista seuraavana päivänä.

Amnestyn mukaan Sudanin sisällissodan yksi hirvittävimmistä siviileihin kohdistuneista väkivallanteoista tapahtui kaupungin valtaamisen jälkeen. Verkossa on levinnyt videoita, jotka osoittavat siviilien joutuneen joukkomurhien ja hyökkäysten kohteeksi. Yalen yliopiston tutkimuslaboratorion mukaan kaupungin ja sen ympäristön hiekka on niin veren tahrimaa, että RSF-joukkojen hyökkäysten jäljet erottuvat satelliittikuvissa.

Arvioiden mukaan noin 260 000 siviiliä oli loukussa kaupungissa ennen hyökkäyksiä. Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänvirasto on ilmaissut huolensa Al-Faširin tilanteesta.

Amnesty on dokumentoinut RSF-joukkojen ja sen rinnalla taistelevien liittoutuneiden arabijoukkojen tekemiä sotarikoksia. Järjestö on myös osoittanut, että Sudanin konfliktia ruokkii jatkuva aseiden virta taisteleville joukoille, mikä rikkoo räikeästi Darfurin alueelle asetettua asevientikieltoa.