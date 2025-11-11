ILMOITUS ILMOITUS

Viime viikolla päättyivät muiden korkeakoulujen paitsi Helsingin yliopiston ylioppilaskuntien vaalit. Vasemmistolaiset listat saivat niissä ylivoimaisen voiton, kuten aiemmin Helsingissäkin. Vasemmistolainen edustajistoryhmä on suurin Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Turun ylioppilaskunnan edustajistossa.

Paikkamäärä nousi myös Oulussa sekä Itä-Suomen yliopistossa.

Vasemmistolaisilta listoilta valittiin näissä vaaleissa 56 ylioppilaskunnan edaattoria, kun viime vaaleissa määrä oli 52.

Myös Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa HUMAKOssa Humakin vihreä vasemmisto jatkaa edustajistonsa suurimpana ryhmänä seitsemällä paikalla.

– On ollut aivan uskomatonta seurata meidän ehdokkaiden vaalityötä, olen ylpeä jokaisesta kampanjaa tehneestä ja ehdolla olleesta. Tämä on vahva tahdonilmaus opiskelijoilta siitä, että Orpon hallituksen kurjistuspolitiikka riittää, riemuitsee Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Nea Hakala.

Turun yliopistossa Vihreä vasemmisto sai 9 paikkaa, missä oli yhden paikan lisäys edellisiin vaaleihin verrattuna. Kaikki muut poliittiset ryhmät saivat yhden paikan. Suurin häviäjä oli kokoomus, joka menetti kaksi paikkaa.

Jyväskylän Vihreä vasemmisto menetti kolme paikkaa, mutta on 11:llä suurin edustajistoryhmä.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa Vihreä vasemmisto lisäsi paikkamääräänsä yhdellä ja sai seitsemän. Muista poliittisista ryhmistä lähimmäksi pääsi vihreät neljällä paikalla. Demarit ja keskeiset saivat kaksi paikkaa, kokoomus yhden. Uutena yrittäjänä vaaleihin osallistunut perussuomalaiset jäi kokonaan ilman.

Tampereella Vihreä vasemmisto voitti niukasti vihreän listan paikoin 7-6. Keskeiset ja demarit saivat kumpikin yhden paikan.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa keskustan, vihreiden ja vasemmisto-opiskelijoiden vaaliliitot saivat kukin kolme paikkaa.

Vasemmisto-opiskelijoiden kokoamien tietojen mukaan lisäksi yhteiset punavihreät listat menestyvät vaaleissa läpi Suomen.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vaalit järjestettiin jo lokakuussa. Niissä Sitoutumaton vasemmsto jatkaa ylivoimaisesti suurimpana poliittisena ryhmänä.

– Ensi vuonna pääsemme panostamaan AMK-opiskelijoiden tukemiseen. Vaalituloksista on nähtävissä valtava potentiaali joka ammattikorkeakouluissa piilee. Haluamme nähdä yhä enemmän vasemmistolaisia ehdokkaita ympäri Suomen, Vasemmisto-opiskelijoide puheenjohtaja Nea Hakala kertoo.