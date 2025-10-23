Vasemmisto-opiskelijoiden jäsenjärjestö Sitoutumaton vasemmisto jatkaa ylivoimaisesti suurimpana ryhmänä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistossa. SitVas kasvatti paikkamääränsä keskiviikkona päättyneissä vaaleissa 19:ään. Lisäpaikkoja tuli kolme.
Sitoutumaton vasemmisto määrittelee itsensä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivaksi vasemmistolaiseksi ja feministiseksi järjestöksi, joka on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Järjestö kuuluu edustajiston suurimpaan vaalirenkaaseen Maailmanpyörään, joka kasvatti paikkamääräänsä kahdella 26:sta 28:aan. Lisäys oli kokonaan Sitoutumattoman vasemmiston vaalivoiton ansiota, sillä HYYn Vihreät menetti kaksi paikkaa kymmenestä kahdeksaan ja HYYn Demariopiskelijat ja sitoutumattomat Demariopiskelijat säilyttivät yhden paikkansa edustajistossa.
SitVas sai vaaleissa 2 434 ääntä, vihreät 988, kokoomus 396 ja demarit 233 ääntä.
Kokoomuksen ja Keskeisten muodostama vaalirengas Edistykselliset menetti yhden paikan kuudesta viiteen. Kokoomus sai kolme paikkaa menettäen kaksi viime vaaleista. Keskeiset saivat yhden paikan lisää tuplaten paikkamääränsä yhdestä kahteen.
Murros – konservatiiviset opiskelijat pitivät yhden paikkansa edustajistossa.
Eniten ääniä saanut ehdokas oli Sakari Bister Sitoutumattomasta vasemmistosta. listalta. Bisterin äänisaalis oli 178 ääntä. Seuraavaksi eniten ääniä saivat HYYn Vihreiden Hilla Kontinen 147 äänellä ja Sitoutumattoman vasemmiston Kaisla Aarnio 130 äänellä.
Israel boikottiin, järjestö vaatii
Vaaliohjelmassaan Sitvas julisti haluavansa olla osa ”vaarallista ylioppilasliikettä, jonka sanomaa kuunnellaan kaupungin ja valtakunnan politiikassa”.
Järjestö syytti porvarihallituksen heikentäneen huomattavasti opiskelijoiden asemaa Suomessa leikkaamalla muun muassa asumistuesta sekä muusta toimeentulosta ja lisäämällä opintotuen lainapainotteisuutta.
”Hallitus on myös runnomassa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruskiveä, koulutusta, uuteen muotoon tehokkuuden ja talouskasvun nimissä. Sitvas edistää HYYn kautta opiskelijoiden toimeentulon turvaamista sekä opiskelijoita palvelevan koulutuksen jatkumista”, vaaliohjelmassa todetaan.
Helsingin yliopistoa SitVas vaati liittymään laajaan kansainväliseen liikkeeseen Israelin akateemisesta boikotista irtisanomalla Israeliin kytköksissä olevat tutkimusprojektit ja luopumalla Israeliin kohdistuvista sijoituksista.