Järjestöjen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä -yritysten yhteisessä hankkeessa kehitettävä metsien hyvinvointivaikutuksia arvioiva Metsäterveyslaskuri on edennyt testivaiheeseen, tiedottaa Luontoliitto.

Laskurilla on mahdollista tarkastella kuntien ja kaupunkien luonnossa tapahtuvan ulkoilun aikaansaamia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä niiden taloudellista arvoa. Laskuri pyrkii huomioimaan myös luontoympäristöjen piirteiden vaikutuksen tuloksiin.

Laskurin avulla kuntien ja hyvinvointialueiden edustajat voivat esimerkiksi arvioida metsien hyvinvointivaikutuksia sekä niistä syntyviä terveyteen liittyviä kustannussäästöjä. Järjestöt taas voivat laskea luonnossa tapahtuvan toimintansa arvoa.

”Vaikka luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin yhteyttä on tutkittu paljon, tietoa ei vielä paljon hyödynnetä.”

– Olemme iloisia siitä, että laskurimme ensimmäinen versio on nyt saatu testattavaksi ja odotamme mielenkiinnolla siitä saatavaa palautetta. Kehitämme laskuria palautteen pohjalta eteenpäin, kertoo hankkeen vastuututkija Anna-Kaisa Kosenius Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

– Metsien taloudellinen merkitys on nähty pääosin puun tai muiden metsästä saatavien hyödykkeiden myynnin tuottamana arvona. Vaikka luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin yhteyttä on tutkittu paljon, tutkittua tietoa ei systemaattisesti vielä paljon hyödynnetä yhteiskunnassa esimerkiksi kansanterveyden edistämisessä, tutkija Maija Lipponen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Laskurin arviointimetodologia pohjautuu Sosped Keskus Oy:n aiemmissa hankkeissaan kehittämään ilmiöpohjaiseen vaikutusten arviointiin. Laskuriin valitut ilmiöt koskevat liikkumista ja mielenterveyttä. Mallintaminen perustuu arvioihin siitä, millainen vaikutus luonnossa ulkoilulla on joko suoraan tai välillisesti.