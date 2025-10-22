ILMOITUS ILMOITUS

Petteri Orpon hallitus ottaa tänä vuonna uutta velkaa yli 14 miljardia euroa, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi keskiviikkona eduskunnassa. Purra esitteli vuoden kolmannen lisäbudjetin.

Lisäbudjetissa huomio kiinnittyy siihen, että hallitus on joutunut siinä alentamaan 700 miljoonalla eurolla arviotaan kuluvan vuoden verotuotoista. Kaikkiaan verotuotot ovat tänä vuonna laskeneet 1,5 miljardilla eurolla viime syksynä budjetoidusta, kansanedustaja Hanna Sarkkinen huomautti täysistunnossa.

Verotuottojen sulaminen ei estä hallitusta toteuttamasta velaksi yhteisöveroalea, joka maksaa 800 miljoonaa eikä suurituloisimpia hyödyttävää tuloverojen kevennystä.

Sarkkinen sanoi, että vaikka hallitus on kuinka leikannut, niin velkasuhde sen kun kasvaa.

– Näyttääkin siltä, että pienituloisilta leikkaaminen ei ole lopulta vahvistanut julkista taloutta, vaan kun on leikattu pienituloisilta, palveluista ja korotettu arvonlisäveroa, niin on heikennetty ostovoimaa ja kysyntää. Se on puolestaan leikannut kasvua, kasvattanut työttömyyttä ja alentanut verotuloja, ja johtanut velkasuhteen kasvuun ennestään.

Sarkkisen mukaan leikkauspolitiikka on siis kääntynyt tavoitettaan vastaan ja velkasuhde vain nousee. Hallituksen tekemien sopeutusten mitoitus ja kohdennus on epäonnistunut.

Purra syytti edellistä hallitusta



Purra puolustautui velkasuhteen nousseen jo 88 prosenttiin bruttokansantuotteesta ”hallituksen ponnisteluista huolimatta”.

– Voimme vain kuvitella, missä se olisi, jos olisimme jatkaneet edellisen hallituksen menouralla.

Seuraavan hallituksen sopeutusurakaksi Purra arvioi kymmenen miljardia euroa. Hänen mukaansa tilanteesta selviämiseksi tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista, talkoohenkeä ja sisua.

Keskustan talousasiantuntija Markus Lohi vastasi, ettei velkaantumistilannetta helpota ajatus, että meillä olisi joku kuvitteellinen hallitus jatkamassa kuvitteellista ohjelmaa.

– Nyt on todellinen Orpon hallitus ja velkaannumme todella.

Keskustelussa kokoomus syytti oppositiota synkistelystä ja viimeisessä puheenvuorossa Purra populismista. Purran mukaan verotulojen romahdus johtuu siitä, että taloudellinen toimeliaisuus on ollut heikkoa, mutta hänen mukaansa hallituksen uudistuksilla talous saadaan kasvuun.