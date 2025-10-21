ILMOITUS ILMOITUS

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 29 200 henkilöllä viime vuoden syyskuusta. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa yhteensä 308 900. Työttömyysjaksoja alkoi kuitenkin 4 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Työllisyyskatsauksesta.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 34 200, eli 4 600 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan syyskuussa oli avoinna 57 800 työpaikkaa, mikä on 1 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut, KEHA-keskuksen johtava tutkija Petri Syvänen taustoittaa.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli syyskuussa yhteensä 15 100 henkilöä, mikä on 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten, mutta 800 enemmän kuin elokuussa. Kaikkiaan lomautettuja, lyhennettyä työviikkoa tekevät mukaanluettuna, oli syyskuun lopussa koko maassa 24 900, mikä on 3 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli syyskuussa 131 000. Määrä on 32 300 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 63 800, mikä on 12 000 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Kaikkien ikäryhmien työttömyys kasvaa



Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 35 900, eli 4 900 enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Nuorten työttömyyksistä 47,5 prosenttia päättyi tammi-syyskuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä. Osuus laski 8,5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Työttömistä työnhakijoista 79 900 oli yli 55-vuotiaita, mikä on 6 200 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 55-vuotiaiden työttömyyksistä ennen kolmen kuukauden työttömyyttä päättyi tammi-syyskuussa 43,1 prosenttia. Muutos vuoden takaiseen on -5,7 prosenttiyksikköä.

Uusia avoimia työpaikkoja hieman lisää



Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin syyskuun aikana 34 200, mikä on 4 600 enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Lukumäärällisesti kasvu oli suurinta rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Eniten laskua oli puolestaan asiantuntijoiden ammattiryhmässä.

Kaikkiaan syyskuussa oli avoinna 57 800 työpaikkaa, mikä on 1 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa 86 800 henkilöä, mikä on 24 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 9,9 prosenttia



Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli syyskuussa 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 71,1 prosenttia, eli 0,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 259 000, mikä oli 32 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 9,9 prosenttia, eli 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2025 kolmannella vuosineljänneksellä 14 000 vähemmän kuin vuoden 2024 vastaavana aikana. Saman ikäisiä työttömiä oli 43 000 enemmän.