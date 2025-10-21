Vasemmsitoliiton valtuustoryhmä vaatii Helsingiltä toimia, joilla kaupugin budjetti korjaa aktiivisesti asukkaiden ja alueiden välistä kasvavaa eriarvoistumista.

Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) julkaisi maanantaina talousarvioesityksensä vuodelle 2026.

– Yhä useampi helsinkiläinen elää taloudellisessa ahdingossa ja työttömyys on ennätysluvuissa hallituksen leikkauspolitiikan seurauksena. Valtakunnallinen oikeistopolitiikka syventää helsinkiläisten eriarvoisuutta, ja siksi kaupunki tarvitsee entistä vahvempia vastatoimia, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

HSL:n korkeiden hintojen vuoksi monien liikkuminen on vaarassa rajoittua.

Bussilipun hinta puhuttaa

Vasemmistoliitto on huolissaan erityisesti liikkumisen mahdollisuudesta.

– Valtaosa helsinkiläisistä on arjessaan riippuvaisia joukkoliikenteestä, mutta HSL:n korkeiden hintojen vuoksi monien liikkuminen on vaarassa rajoittua, Haglund arvioi.

– Vasemmistoliitto vaatii, että kaupunkistrategian mukaisesti tavoitteena on lipunhintojen laskeminen ja aiotuista korotuksista luovutaan.

Vasemmistoliitto katsoo myös, että alueiden eriytymisen kääntämiseksi tarvitaan niin lähiöiden suuria kulttuurihankkeita kuin paikallisia panostuksia koulujen arkeen ja alueiden viihtyisyyteen.

– Itäkeskukseen suunniteltu Stoan laajennus rakentaa alueelle entistä vaikuttavampaa kulttuurin ja kohtaamisen maamerkkiä, jonka rakentamisen aloitusta ei tule lykätä, Haglund sanoo.

– Tarvitsemme myös entistä enemmän naapurusto- ja koulukohtaisia segregaation vastaisia toimia, kuten koulunuorisotyötä ja julkisen tilan viihtyvyyden parantamista.

Hän perääkin kulttuurikeskusten ja kirjastojen ottamista vahvemmin mukaan eriarvoisuuden torjuntaan.

Pahoinvointi näkyy huumetilanteessa

Vasemmistoliitto muistuttaa siitä, että eriarvoisuutta lisäävät myös hallituksen tekemät leikkaukset ammatilliseen koulutukseen. Vasemmistoliitto tavoittelee enemmän panostuksia ammatillisen koulutuksen laatuun ja varautumista opiskelijamäärän kasvattamiseen. Se huomauttaa, että työttömyyden kasvu lisää painetta koulutuksen tarjonnan laajentamiseen.

Valtusutoryhmä toteaa, että pahoinvoinnin kasvu näkyy suoraan kaduilla kärjistyneessä päihdetilanteessa. Akuuttiin tilanteeseen tulee vastata nopeasti humaanilla päihdepolitiikalla ja kohdentaa tehostettua tukea stimulanttipäihteiden haittojen ehkäisyyn ja hoitoon.

– Vasemmistoliiton tavoitteena on talousarvio, joka nostaa eriarvoisuuden kaventamisen entistä keskeisempään asemaan, ryhmä toteaa tiedotteessaan tiistaina..