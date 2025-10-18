Päivä alkaa varhain Uruguayn Rocharin kukkuloilla. Aamuinen sumu tiivistyy savusta, kun yerba mate -lehtiä valmistellaan paahtamista varten. Guaranín kielen sana sapecar tarkoittaa ”avata silmät”, ja viittaa myös lehtien kuivaamiseen ja paahtamiseen. Prosessi avaa lehtien huokoset ja aloittaa kuivumisprosessin.

Yrttijuoma mate on yksi Etelä-Amerikan suosituimmista ja tunnusomaisimmista juomista. Maten terveellisyyden puolesta puhuvat niin jalkapalloilijat Messi kuin Neymarkin, ja mate-kuppi kädessään on kuvattu myös Shakira ja edesmennyt paavi Franciscus.

Matea varten kasvin lehdet paahdetaan, kuivataan, jauhetaan ja haudutetaan. Valmistustavat vaihtelevat eri maissa. Argentiinalaiset ja paraguaylaiset suosivat karkeampaa seosta, jossa on myös kasvin varsia, uruguaylaiset hienompaa jauhettua lehteä ja brasilialaiset kirkkaanvihreää pulveria. Mate-kuppi ja pilli, bombilla, kaivetaan esiin niin työpaikalla kuin yliopiston kampuksella, ja sitä tarjoillaan vieraille sekä maassa vieraileville turisteille.

Suosikkijuoma pyörittää teollisuutta, jonka arvo on yli kaksi miljardia dollaria vuodessa. Perinteisen infuusion lisäksi yerba maten käyttö yleistyy esimerkiksi energiajuomissa, kosmetiikassa, myslipatukoissa, jäätelössä ja vermutissa.

Ilmastonmuutoksen vaikutus tuotantoon

Vuonna 2023 Argentiina tuotti 982 000 tonnia yerba matea, joka on eniten koko maailmassa. Brasiliassa tuotanto oli 736 000 tonnia ja Paraguayssa 160 000 tonnia.

Uruguay ei ole koskaan viljellyt kasvia laajamittaisesti, mutta kuluttaa sitä väkilukuun nähden eniten, jopa 10 kiloa per henkilö vuodessa, pääosin naapurimaista tuotuna.

Nyt brasilialaistutkijat varoittavat ilmastonmuutoksen vaikutuksista yerba maten viljelyyn.

Brasilialaisraportti esittelee neljä ennustetta, joiden erona on se, kuinka paljon päästöjä onnistutaan vähentämään vuosien 2020–2100 aikana.

Kaikissa ennusteissa viljelyalueet siirtyvät koillisesta kohti lounasta. Jotkin ennusteet osoittavat, että sopivien viljelyalueiden määrä voi kutistua Paraguayssa ja Brasiliassa. Uruguayssa ne sen sijaan saattavat säilyä ennallaan tai jopa kasvaa hieman. Tämä voi aiheuttaa viljelyteollisuuden osittaisen siirtymisen Uruguayhyn.

Pahimmassa päästöskenaariossa yerba maten viljelyyn sopii enää ainoastaan Uruguayta halkovan Río Negron eteläpuoleinen alue, jotkin pienet alueet Buenos Airesin maakunnassa ja vielä pienemmät Etelä-Brasilian osavaltioissa Rio Grande do Sulissa ja Santa Catarinassa.

Nykyisellään Argentiina hallitsee viljelyalaa yli 230 000 hehtaarillaan, Brasilia 85 000 hehtaarilla ja Paraguay noin 40 000 hehtaarilla. Uruguayssa tuotanto on niin vähäistä, ettei tilastoja ole.

– Pessimistisin skenaario viittaa siihen, että Uruguay voi vakiinnuttaa asemansa strategisena yerba mate -alueena tulevina vuosikymmeninä, erityisesti jos se investoi kestävän kehityksen teknologioihin ja tuotantoa edistävään politiikkaan. Tämä potentiaali riippuu kuitenkin vahvasti maapallon lämpenemisen asteesta, sanoo brasilialaisen Mato Grosso do Sulin koulutus- ja tutkimuslaitoksen tutkija Guilherme Botega.

Pienviljelijöiden nousu Uruguayssa

Ambá on voittoa tavoittelematon uruguaylaisjärjestö, joka keskittyy luonnon ja ekosysteemien palauttamiseen. Sillä on jo yli tuhat yerba mate -puuta kahdella yli seitsemän hehtaarin alalla. Puut kasvavat luonnonvaraisina rotkojen seinämillä, alkuperäiskasvillisuuden suojissa. Täällä luonnon helmassa yerba mate -puu voi kasvaa 10–30 metrin korkuiseksi, rungon halkaisijan ollessa jopa 80 cm.

Ambá pyrkii vahvistamaan ihmisen ja luonnon välistä sidettä ja näyttää, miten ekosysteemien palauttaminen voi luoda pohjan paikallisyhteisöille ja uudistuvalle taloudelle.

Ambán projektissa puut leviävät myös luonnonmukaisesti, kiitos lintujen, jotka syövät niiden punaisia siemeniä.

– Löysimme kymmenen uutta puuta, joita emme olleet istuttaneet. Ne ovat kaikki syntyneet lintujen levittämistä siemenistä, kertoo Ambán koordinaatori Talía Zamboni.

Ambá järjestää avoimia tilaisuuksia, joissa voi tutustua viljelyalueisiin ja osallistua yerba mate -lehtien käsittelyyn. Aktiviteetteihin kuuluu luonnollisesti myös taukoja, jolloin siemaillaan matea.

Ambán kasvattama yerba mate on tällä hetkellä vain järjestön omaan käyttöön, mutta Ambá ei ole ainoa, joka viljelee matea pienimuotoisesti, sillä yksityisten viljelyala lisääntyy vähitellen.

Uruguaylainen Raúl Nin on viljellyt yerba matea jo vuodesta 1964. Hänen mukaansa yerba maten tuotanto loppui Uruguayssa toisen maailmansodan aikoihin metsätalousbuumin ja ajan tarpeiden vuoksi.

Metsätaloudesta on tullut merkittävä taloudellinen toimiala ja vientisektori Uruguayssa, ja noin kuusi prosenttia maa-alasta on omistettu eukalyptuksen ja männyn kasvattamiselle. Yksilajinen metsäteollisuus on herättänyt huolta ympäristövaikutuksista. Toinen maa-alaa vievä taloushaara on karjankasvatus, joka on Uruguayssa suurta.

Nin ja Ambá kuitenkin osoittavat, että pienimuotoinen yerba mate -viljely voi toimia osana paikallista ekosysteemiä. Suuremmat tuottajat Argentiinassa joutuvat myös sopeutumaan tulevaisuuden uhkiin. Jo nyt Argentiinan Yerba Mate instituutin tutkimukset osoittavat, että lähes 80 prosenttia maan mate -viljelyalueiden maaperästä on niin huonossa kunnossa, että sadeveden pääseminen kasvin juurille on heikkoa. Laji vaatii vähintään 1 200 millimetrin vuotuisen sademäärän menestyäkseen.

Argentiinan Yerba Mate Instituutin teknisen osaston apulaisjohtaja Verónica Scalerandi myöntää, että brasilialaistutkijoiden ennusteet ovat jo alkaneet toteutua, siitä on esimerkkinä Argentiinan ankarat kuivuudet vuosina 2021–2022.

– Ei riitä, että viljelyalueilla sataa keskimäärin 1 200 millimetriä vuodessa, sillä ilmastonmuutoksen vuoksi sade keskittyy ajallisesti. Lisäksi maaperämme on hyvin köyhtynyttä. Se, saavuttaako sade kasvien juuret, ei riipu vain veden määrästä, vaan maaperämme fyysisistä ominaisuuksista.

Asiantuntijan mukaan ala ei menesty pelkästään lisäämällä tuotantoa, vaan ilmastonmuutokseen on varauduttava kehittämällä kestäviä viljelyjärjestelmiä.

– Maaperän suojeleminen tulee asettaa etusijalle, sillä vain siten voimme taata tuotannon pitkäaikaisen jatkuvuuden.

Asiantuntija on kuitenkin optimistinen.

– Mate on alkuperäiskasvi, joka viihtyy varjossa ja jota voidaan viljellä tehokkaasti hyödyntämällä luonnollista ja spontaania maaperän peitettä, toisin sanoen rikkaruohoja, hän sanoo.