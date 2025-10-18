Kesäkuun alussa käyttöön otettu aurinkovoimalla toimiva miniverkko muuttaa Zimbabwen Afrikka-yliopiston opiskelijoiden elämää parempaan suuntaan. Ei enää sähkökatkoksia, eikä varavoimaa tuottavan generaattorin dieselin katkua ja meteliä.
Aiemmin katkokset haittasivat pahasti opiskelua Zimbabwen kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Mutaressa sijaitsevassa, afrikkalaisten metodistikirkkojen 1980-luvulla perustamassa Africa Universityssa (AU).
– Olihan se häiritsevää. Jos sähköt katkesivat, kun olit tekemässä tutkimusta verkossa, etkä saanut kotitehtävää valmiiksi ajoissa, opettajaksi opiskeleva angolalainen Jose Tenete Domingos Lumboa sanoo.
Angolasta opiskelemaan tullut Lumbo suunnittelee jo vastaavaa voimalaa kotimaahansa.
– e parantaisi opiskelijoiden hyvinvointia ja kohentaisi itseluottamustamme, hän sanoo.
Ugandalainen oikeustieteen opiskelija Maria Kwikiriza puolestaan arvostaa sitä, että uusiutuvaan energiaan investoimalla Yliopisto edistää ympäristön puhtautta. Kwikiriza kärsi sähkökatkojen aiheuttamien opiskelukatkosten lisäksi dieselkatkuista, jotka haittasivat astmaa sairastavan opiskelijan hengitystä.
Huomattavia säästöjä
Yliopisto hyötyy säästämällä huomattavia summia sähkölaskussaan.
– Meidän vuosittainen energialaskumme oli 216 000–240 000 Yhdysvaltain dollaria, joten nyt me säästämme saman verran, professori Talon Garikayi toteaa. Yliopiston varakansleri Garikayi valvoo aurinkoenergiaprojektia.
Viime vuoden erityisen pahoista sähkökatkoista on syyttäminen sääilmiö El Niñon aikaansaamaa kuivuutta, joka johti Karibajärven vedenpinnan jyrkkään laskuun. Karibajärvellä on Zimbabwen tärkein vesivoimala, jonka Zimbabwe jakaa Sambian kanssa.
Veden vähyyden vuoksi Karibajärven voimala tuotti alle 20 prosenttia 1 050 megawatin kapasiteetistaan. Ylikuormitusvaaran vuoksi sähkönjakelu keskeytettiin toistuvasti eri puolilla maata yli 18 tunniksi kerrallaan.
AU:n kaltaisten oppilaitosten täytyi turvautua dieselgeneraattoreihin, joiden käyttö on kallista.
Energiaa myös naapureille
– Päätimme, että aurinkovoimalaan investoiminen on elintärkeää. Vain siten pystyimme takaamaan, että Yliopisto on edelleen luotettava toiminnoissaan, jotka edistävät koko mantereen tietoutta. Yliopiston sähkölasku teki koulutuksesta kallista, ja me halusimme, että mahdollisimman monella olisi siihen varaa, AU:n johtokunnan johtaja pastori Alfiado Zunguza selittää.
Zunguzan mukaan Yliopisto voi ohjata säästyneitä varoja infrastruktuurin ja tutkimuslaboratorioiden kehittämiseen sekä kapasiteetin kasvattamiseen.
AU:n varakansleri pastori Peter Mageton mukaan Yliopisto jakaa aurinkovoimalan tuottamaa energiaa myös sitä ympäröiville yhteisöille. Keniasta kotoisin oleva Mageto kertoo, että toi mukanaan Kenian oppeja – Keniahan on afrikkalaisittain pitkällä uusiutuvan energian hyödyntämisessä.
Ylijäämäsähköstä pääsevät osallisiksi Mutaren vanhassa kaupungissa liikeyritysten lisäksi koulu, orpokoti ja sairaala.