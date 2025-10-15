ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunta keskusteli keskiviikkona keskustan tekemästä suurtyöttömyyttä koskevasta välikysymyksestä. Välikysymykseen ei huolittu mukaan vasemmisto-oppositiota.

Välikysymykseen vastannut työministeri Matias Marttinen lupasi pääministeri Petteri Orpon tapaan, että valoa on jo näkyvissä. Työllisyyttä parantavat hänen mukaansa hallituksen tekemät työmarkkinauudistukset. Lisäksi uusi kasvupaketti on jo tekeillä.

Marttinen korosti, että Suomessa työllisiä on kuitenkin edelleen 2,5 miljoonaa ja työllisyysaste varsin korkealla. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela esitteli toisenlaisia lukuja: Orpo lupasi 100 000 uutta työllistä, mutta sen sijaan työttömyys on kasvanut 80 000:lla.

– Petettyjen lupauksien myötä työttömäksi joutuneita suomalaisia rangaistaan yhä uusilla sosiaaliturvaleikkauksilla, samalla kun suurituloisille jaetaan veroalennuksia, Koskela sanoi vasemmistoliiton puheenvuorossa.

Marttisen kehumista työmarkkinauudistuksista Koskela sanoi oikeistohallituksen vieneen suomalaisia työmarkkinoita yhä kauemmaksi pohjoismaisesta mallista ja keskittyneen ay-liikkeen polkemiseen.

– Se on nurinkurista, sillä samaan aikaan muualla Euroopassa kollektiivista sopimista pyritään edistämään. Euroopassa myös työllisyys kasvaa, mikä on myös nurinkurista, sillä oikeistohallitus toistuvasti selittelee epäonnistumistaan suhdanteella.

– Oikeistohallituksen työlainsäädäntöuudistukset ovat keskittyneet puhtaasti työntekijöiden aseman heikentämiseen, eikä niille ole osoitettu hallituksen esityksissä käytännössä minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia. Tämä pätee myös pian eduskuntaan tulevaan potkulakiin eli irtisanomissuojan heikentämiseen. Hallitus on yksipuoleisesti ottanut työntekijöiltä ja antanut työnantajille. Kiittäjien joukossa ovat EK ja suuryritykset.

Koulutuksesta asuntotuotantoon



Koskela esitteli joukon vasemmistoliiton keinoja suunnan kääntämiseksi.

Ensimmäisenä Vasemmisto ajattelee, että koulutuspolitiikka on tärkeintä työllisyyspolitiikkaa.

– Viime aikaisen uutisoinnin perusteella on selvää, että ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset täytyisi perua. Ja koska tässä ajassa uuden oppiminen ja lisäkouluttautuminen on välttämätöntä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, olemme luvanneet palauttaa aikuiskoulutustuen, kun seuraavan kerran olemme hallitusvastuussa.

Vasemmistoliitto on myös toistuvasti varoittanut ylikireän finanssipolitiikan nostavan työttömyyttä, ”ja näin on todella käynyt”.

– Olemme myös ainoana puolueena esittäneet sosiaaliturvaleikkauksien perumista vaihtoehtobudjetissamme, ja näin tulemme tänäkin syksynä tekemään.

Lisäksi vasemmistoliitto lisäisi kohtuuhintaista asuntotuotantoa, lisäisi palkkatuen käyttöä ja ottaisi käyttöön pitkäaikaistyöttömien työtakuun, jossa jokaiselle suomalaiselle turvattaisiin työpaikka viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen.

– Vasemmisto myös palauttaisi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, joiden poistaminen on jo nyt vähentänyt työttömien osa-aikatyötä. Erityisen rajusti suojaosien poisto on osunut kymmeniin tuhansiin osatyökykyisiin suomalaisiin, joille oikeistohallitus on lähettänyt julman ja taloudellisesti järjettömän viestin: jos ette pysty kokoaikaiseen työhön, ei tarvitse tehdä töitä ollenkaan, Koskela lupasi.

Keskusta haluaa työttömyysriihen



Välikysymyksen tehnyt keskusta kannattaa hallituksen työmarkkinauudistuksia.

– Esimerkiksi paikallista sopimista lisäämällä voidaan turvata olemassa olevia työpaikkoja huonompina aikoina ja luoda uusia työpaikkoja parempina aikoina, välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Antti Kaikkonen sanoi.

Silti hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on Kaikkosen mukaan epäonnistunut, ja lisää virheitä on putkessa.

– Iso ja kallis virhe on yhteisöveron alentaminen velaksi. Se hyödyttää lähinnä suuryrityksiä ja päätynee suurelta osin osinkoina sijoittajien taskuihin. Virhe on myös isoimpien veronalennusten kohdentaminen kaikista hyvätuloisimmille, yli kymppitonnin kuussa tienaaville. Tavalliset työtätekevät suomalaiset, tavalliset virtaset ne helpotusta tarvitsevat.

Kaikkonen esitti, että hallitus kutsuisi koolle työttömyysriihen.