Afrikan maiden yhteenliittymä Afrikan unioni ilmoitti elokuussa, että se aikoo ryhtyä käyttämään uutta maailmankarttaa. Syynä on se, että eri puolilla maailmaa edelleen laajassa käytössä oleva Mercatorin karttaprojektioon perustuva maailmankartta antaa täysin vääristyneen kuvan maailman maiden ja mantereiden koosta.

Koulujen luokkahuoneista ja verkkosivuilta tutussa Mercatorin karttaprojektiossa napa-alueita lähempänä olevat alueet kuvataan suhteettoman suurina ja lähempänä päiväntasaajaa sijaitsevat alueet näyttävät todellista pinta-alaansa pienemmiltä.

Mercatorin projektiossa Eurooppa on yhtä suuri kuin Afrikka, vaikka todellisuudessa Afrikka on kolme kertaa suurempi. Grönlantikin näyttää yhtä suurelta kuin Afrikka, vaikka oikeasti Afrikka on 14 kertaa Grönlantia suurempi.

Myös Etelä-Amerikka näyttää kartalla todellista kokoaan pienemmältä. Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Venäjä taas on kuvattu pinta-alaansa nähden aivan liian suurina.

Afrikan komission varapuheenjohtajan Selma Malika Haddadin mukaan Mercatorin maailmankartta on antanut väärän kuvan Afrikasta marginaalisena maanosana, vaikka se on sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan maailman toiseksi suurin maaosa.

Afrikan maissa asuu kaikkiaan 1,4 miljardia ihmistä, enemmän kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa yhteensä.

Mercatorin maailmankartan sijasta Afrikan unioni aikoo ottaa käyttöön kansainvälisen kartantekijäryhmän vuonna 2018 kehittämän Equal Earth -karttaprojektion.

Tässä ”tasavertaisessa maailmankartassa” kaikki maailman maat ja maanosat ovat oikeassa suhteellisessa koossaan ja pitkälti oikeissa ja tutuissa muodoissaan.

Päiväntasaaja kulkee kartan keskellä vaakasuunnassa, kuten lähes kaikissa muissakin maailmankartoissa, ja Lontoon Greenwichin kohdalle vuonna 1884 määritelty nollameridiaani on pystysuunnassa kartan keskellä.

Koska pituuspiirit ovat projektiossa kaarevat, kartan kuvaama maailma muistuttaa myös muodoltaan jonkin verran maapalloa, joka on muutoin pyöreä mutta navoiltaan hiukan litistynyt.

Afrikka on kartassa selvästi isompi kuin koko Pohjois-Amerikka, ja Etelä-Amerikka on lähes kaksi kertaa suurempi kuin Eurooppa. Näin on myös todellisuudessa.

Equal Earth -projektion kehittivät slovenialainen Bojan Šavrić, sveitsiläinen Bernhard Jenny ja yhdysvaltalainen Tom Patterson. Projektio esiteltiin ensimmäisen kerran International Journal of Geographical Information Science -tiedelehdessä.

Afrikan unionin tavoitteena on, että tasavertainen maailmankartta otetaan lähivuosina käyttöön kaikkien Afrikan maiden kouluissa. Unioniin kuuluu 55 jäsenmaata.

Toiveena on, että karttaa vaihdettaisiin myös YK:ssa, Maailmanpankissa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa on jo aiemmin käyttänyt Equal Earth -projektiota maapallon kuukausittaisia keskilämpötiloja kuvaavassa kartassaan. Myös Maailmanpankki on kokeillut karttaa eri yhteyksissä ja aikoo luopua kokonaan Mercatorin karttaprojektion käytöstä.

YK:n globaalin paikkatiedonhallinnan asiantuntijakomitean odotetaan lähiaikoina selvittävän Equal Earth -kartan soveltuvuutta YK:n tarkoituksiin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan myös Karibian maiden yhteisössä kannatetaan Equal Earth -kartan käyttöönottoa ”vallan ja yliherruuden ideologiaa edustavan” Mercatorin karttaprojektion sijasta.

Mercatorin maailmankartta perustuu flaamilaisen kartantekijän Gerardus Mercatorin vuonna 1569 kehittämään karttaan, jonka tarkoituksena oli auttaa merenkulkijoita ja tutkimusmatkailijoita navigoinnissa maailman merillä.

Karttaprojektio levisi kaikkialle maailmaan Brittiläisen imperiumin aikana julkaistujen seinäkarttojen ansiosta.

Afrikan unionin päätös ryhtyä käyttämään Equal Earth -karttaa oli kahden afrikkalaisen kampanjajärjestön lobbauksen tulosta.

– Kartan korjaaminen ei ole pelkästään afrikkalaisten asia, toteaa Fara Ndiaye senegalilaisesta Speak Up Africa -järjestöstä.

Ndiayen mukaan kokonaiset sukupolvet niin Afrikassa kuin muualla maailmassa ovat kartan ansiosta saaneet valheellisen kuvan maailmasta, jossa Afrikka ja muut päiväntasaajan alueet ovat pienempiä ja vähempiarvoisia.

– Mercatorin karttaprojektio on maailman pitkäaikaisin valetiedon kampanja, arvioi puolestaan Moky Makura eteläafrikkalaisesta Africa No Filter -järjestöstä.

Pallonmuotoisen maailman kuvaaminen kaksiulotteisella pinnalla on tietenkin hankalaa ja täysin oikean kartan laatiminen mahdotonta. Tehtävää on verrattu siihen, että ihmisen muotokuva maalattaisiin niin, että kasvot ja selkäpuoli näkyvät samaan aikaan.

Maapallon ainoa oikea esitystapa onkin karttapallo – joka voi olla myös digitaalinen.

Kaksiulotteisen kartan piirtämisessä täytyy sen sijaan tehdä valintoja, ja lopputulos on aina jollain tavoin vääristynyt. Virheitä tulee välimatkoissa, muodoissa tai pinta-aloissa.

Vaikka Equal Earth -projektio on saanut kiitosta kartantekijöiltä ympäri maailman, siinäkin on omat puutteensa. Lähimpänä pohjoisnapaa olevat alueet Huippuvuoret, Islanti, Grönlanti ja Alaska ovat muodoltaan vääristyneitä, eikä Suomikaan ole ihan oikean muotoinen. Virosta etelään tätä virhettä ei enää huomaa.

Myös Australia ja kartan oikeassa alalaidassa oleva Uusi-Seelanti ovat joutuneet venymään uuteen muotoon. Pinta-alat ja etäisyydet ovat kuitenkin kohdallaan.