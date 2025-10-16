Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela painottaa, että puolue neuvotteli loppuun asti oikeistohallituksen ajamasta velkajarruesityksestä. Sitä käsiteltiin syksyllä eduskunnassa kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.

– Somessa leviää nyt väitteitä siitä, että vasemmistoliitto ei olisi ollut neuvotteluissa tosissaan tai ei olisi ylipäänsä neuvotellut. Molemmat väitteet ovat vääriä ja tuntuvat suoraan sanottuna kiusalliselta spinnaamiselta, Koskela sanoo KU:lle.

– Meillä oli työryhmässä koko ajan edustus ja kävimme väliaikatietoja säännöllisesti läpi ryhmäkokouksissa, joissa pohdittiin jatkoaskelia yhdessä.

Koskelan mukaan vasemmistoliitto tuotti parlamentaariseen työryhmään omia esityksiään, minkä lisäksi puolue konsultoi velkajarrusta valtiovarainministeriön virkamiehiä ja talouden asiantuntijoita.

– Vasta siinä vaiheessa, kun pöytään tuotiin neljän isoimman ryhmän keskenään neuvottelema pohjaesitys totesimme, että emme voi olla sovussa mukana.

Koskela toistaa jo tiistaina kerrotut syyt, mitkä vasemmistoliittoa eniten hiersivät esityksessä. Kotimaisessa esityksessä on EU-sääntöjä tiukemmat ja joustamattomat velkasäännöt sekä parlamentaariselle työryhmälle ja valtiovarainministeriölle annettu huomattavan laaja talouspoliittinen valta.

– Toisin sanoen on paitsi virheellistä myös tarkoitushakuista väittää, että vasemmistoliitto ei olisi suhtautunut neuvotteluihin tosissaan.

– Valitettavasti jäimme tässä asiassa yksin ja pidän sitä surullisena, koska olemme jo tällä kaudella nähneet, mitä talouskuripolitiikka tekee ihmisille ja taloudelle eli kurjistaa arkea ja syventää taantumaa.