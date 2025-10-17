Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen?

– Velkajarru-sopimus on viikon isoin asia. Se tulee vaikuttamaan Suomen politiikkaan ja yhteiskuntaan jopa vuosikymmeniä.

– Kyseessä on siis EU:n taloussääntöjen päälle sovittu kansallinen lisäsääntely, joka pyrkii alentamaan julkista velkaantumista, sekä sopimukseen liittyvä uusi parlamentaarinen rakenne.

”Euroopan unionin taloussäännöt ovat jo itsessään hyvin tiukat.”

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Jäimme puolueiden välisen sovun ulkopuolelle, sillä näemme kansallisen lisäsääntelyn parhaimmillaan tarpeettomana ja pahimmillaan haitallisena Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle.

– Euroopan unionin taloussäännöt ovat jo itsessään hyvin tiukat ja edellyttävät mittavia sopeutuksia, eivätkä EU-vaatimusten päälle tulevat kansalliset lisävaatimukset ole perusteltavissa. Kansallinen velkajarru voi aiheuttaa pahimmillaan miljardien lisäsopeutusvaatimuksia EU:n vaatimien sopeutusten päälle. Kansallinen velkajarru voi muodostua erityisen haitalliseksi taantumien ja hitaan kasvun olosuhteissa, jolloin ei kannattaisi sopeuttaa.

– Lisäksi näemme, että sopimuksessa luotava parlamentaarinen rakenne ja valtiovarainministeriön vallan kasvu rajoittavat liiaksi tulevien hallitusten talouspoliittista liikkumavaraa.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Olen edustanut puoluetta velkajarrutyöryhmässä ja iso osa viime viikkojen työajastani on kulunut tämän aiheen parissa.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä toimeentulotuen leikkaamisesta. Asia ei saa riittävästi huomiota julkisuudessa.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Luen tällä hetkellä hailuotolaislähtöisen Liisa Suomelan esikoiskirjaa Kaikki päättyy kevääseen (WSOY 2025), jonka ostin viime viikonloppuna järjestetyiltä Oulun kirjamessuilta.

